Jak se hledá trenér reprezentace. Už jednáme s kandidáty, řekl Fousek

Vrátil se z víkendového losu mistrovství Evropy v Hamburku, kde s technickým ředitelem asociace Erichem Brabcem řešil záležitosti kolem účasti reprezentačního týmu na červnovém Euru. Přípravná utkání, tréninkové hřiště, hotel, v němž budou fotbalisté během turnaje bydlet.

Výběr reprezentačního trenéra však Fousek rozhodně nezanedbává.

„Máme nastavený proces, jak chceme postupovat .Máme v tom naprosto jasno. Rozhodně to není tak, že bychom se probudili a nic neměli. Trenéra vybíráme,“ zdůraznil.

Vybírá ho pracovní skupina. V ní společně s Fouskem sedí místopředsedové asociace Jiří Šidliák s Janem Richterem, člen výkonného výboru Adolf Šádek. Zapojen je i technický ředitel Brabec. Poradní hlas má sportovní rada složená z bývalých reprezentantů v čele s Vladimír Šmicerem a Tomášem Rosickým.

„Když jsme v prosinci 2001 zvolili Karla Brücknera, vybírali ho předseda, tři místopředsedové a generální sekretář. A byla to správná volba. Nikdo nemohl říct, že by k tomu funkcionáři neměli kompetence,“ poznamenal Fousek.

Kdy tedy trenéra mít budete?

Do ledna, možná to bude i dřív. Je to zodpovědné rozhodnutí. Jde o nejsledovanějšího trenéra v zemi. Máme interní plán. Máme vizi, aby šlo o koncepční řešení. Nejen pro Euro, ale také pro Ligu národů a kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026. Vstupuje do toho spousta faktorů.

Například příprava na Euro, ke které si trenér obvykle řekne svoje. Není problém, že některá rozhodnutí musíte udělat bez něj?

Není do hendikep. Podstatné je, jak budou připravení hráči. Jsme s nimi v kontaktu a vědí, že chceme vybrat co nejlíp. S tím souvisí i nový manažer reprezentace. Zazněla už spousta spekulací, některé naprosto nereálné. Dokud nebude hotovo, nemůže zaznít žádné jméno.

Proč?

Rozhodli jsme se, že spekulace komentovat nebudeme.

Už jednání s konkrétními trenéry vedete, nebo si jména pořád jen vyhodnocujete?

Určitá komunikace s kandidáty už probíhá, ale blíž to upřesňovat nelze.

Výběr jste zúžili?

Dá se říct, že ano.

Kolik máte kandidátů?

To nemůžu prozradit.

Jsou jednání dál, než jste předpokládali?

Ve vlastním zájmu se ten proces snažíme zrychlit.

Může být nový trenér znám už ve čtvrtek, kdy se sejde znovu výkonný výbor?

To nepředpokládám.

Jmenujete nejdřív manažera, nebo ten bude zvolen s trenérem současně?

Jde o pozice, které se vzájemně ovlivňují. Bereme to jako jeden celek.

Bude si nový trenér moci vybudovat svůj realizační tým, nebo v něm chce mít své lidi i asociace?

V tomhle případě se barák staví odshora, takže mu asistenta nutit nebudeme. Ale chceme do realizačního týmu promítnout i naše představy. Chceme mít zajištěnou odbornost a funkčnost.

Budou mít asistenti angažmá u národního mužstva jako hlavní pracovní činnost, nebo u toho budou pracovat ještě v klubech?

Ta možnost, že asistenti budou pracovat i jinde, existuje.

Zvažujete i zahraničního trenéra?

Nemůžeme to vyloučit. Ale i tohle spadá do oblasti spekulací.