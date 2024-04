Po Liberci zavírá bazén i Jablonec, plavce na měsíc vystřídají opraváři

„Bazén kompletně uzavřeme, včetně sauny. Jedinou výjimku mají výuka plavání a plavecké tréninky. Ty zůstávají. Protože se uvolní šatny v sauně, v případě potřeby můžeme plavce umístit i tam. Je ale potřeba se obrnit trpělivostí, jelikož všechno bude v nouzových podmínkách,“ řekl jednatel společnosti Sport Jablonec nad Nisou Štěpán Matek.

Podle něj je rekonstrukce tři sta šedesáti šatních skříněk nevyhnutelná. „Skříňky jsou přes dvacet let staré a vůbec nevíme, na co při likvidaci starých skříněk narazíme. Máme v rezervě stavební firmu, která je připravená dělat dílčí úpravy, pokud budou potřeba,“ dodává Matek.

Ačkoli zvolený termín může vypadat nešťastně, jelikož k opravám dochází v době, kdy venku je koupání spíš pro otužilce a tím pádem jsou kryté plovárny vytížené a navíc v Liberci je zavřený městský bazén, důvodem je účetní uzávěrka.

„Celá investice je v kooperaci s městem. Jsou to ušetřené prostředky v celkové hodnotě čtyř milionů korun, ale zakázka bude levnější pravděpodobně o jeden milion. Uvolněné prostředky ale musíme vyúčtovat nejpozději do třicátého června, proto jsme se rozhodli pro nejzazší možný termín,“ vysvětluje na první pohled nelogický krok Matek.

„Je mi to líto, protože chodím do jabloneckého bazénu ráda, je to tam super, včetně personálu. Nejvíc mi bude chybět ranní plavání. Když bude hezky, tak zajdu na přehradu, ale myslím si, že rekonstrukce těch skříněk byla potřeba, takže se nedá nic dělat a prostě to ten měsíc vydržím,“ sdělila Dana Trdlová, která je pravidelnou návštěvnicí bazénu.

Naděje pro liberecký bazén

Situace v regionu je o to horší, že kvůli plánované dlouhodobé rekonstrukci je uzavřený i bazén v Liberci. Podle liberecké opozice by v současné situaci bylo nejlepší bazén zachovat v provozu.

„Situaci kolem bazénu sledujeme a bohužel nemá dobré řešení. Velkou chybou se ukazuje, že vedení města bazén uzavřelo ještě dřív, než byla zakázka řádně vysoutěžená. Stejně jako v minulosti, ani teď nikdo neřeší možnost, že když se prodlouží výběrové řízení, mělo by se zajistit i prodloužení provozu bazénu. Tohle se při minulých průtazích začalo řešit až po naší urgenci, jinak by byl bazén uzavřený dokonce už od začátku roku,“ tvrdí za hnutí LOL Zuzana Kocumová.

„V této chvíli se nedá vyloučit, že se výběrové řízení protáhne na mnoho měsíců, pokud některá ze soutěžících firem podá podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Reálnou možností je navíc i zrušení zakázky. Za téhle situace by město mělo začít přemýšlet nad krizovým scénářem, včetně toho, jak bazén znovu uvést do provozu.“

Liberecký bazén čeká na opravu (25. dubna 2024)