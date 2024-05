Jak si Pogačar protáhl nohy a ujížděl i sprinterům. Je to hovadina, soudí Raboň

„Já neútočil, jen jsem následoval zadní kolo Mikkela Honorého,“ bránil se v pondělí večer Pogačar. „Až pak jsem zjistil, že jsme se ještě i s Geraintem (Thomasem) odpojili od ostatních. Všichni jsme do toho dali maximum. Upřímně, překvapilo mě, že mi Geraint vystřídal. Za to mu patří respekt. I tak jsem ale moc nevěřil, že to může dopadnout, na to jsme byli moc daleko od cíle. Dnešek byl pro sprintery, tak jsme si alespoň trochu protáhli nohy.“

Thomas ono „protažení nohou“ až tak idylicky neviděl.

„Když zaútočil Pogačar, řekl jsem si: No, možná bych mohl jet taky. Ale propánajána, to jsem si dal! Jako by mě nakopal do hlavy. Nechtěl jsem vyhrát, chtěl jsem jen držet se jeho kola. Snažil jsem se mu střídat, ale jeli jsme příliš rychle.“

Na sociálních sítích poté přidal fotografii sebe a Pogačara v cíli s popiskem: „Dobře, synku, užil sis dost legrace. Co si takhle zítra užít pěkný klidný den?“ K tomu ještě přidal hashtag: „Ta dnešní mládež“.

Pogačar s Thomasem prohnali nejvíc sprinterské týmy, které musely poté na posledních dvou kilometrech zabrat ještě mnohem víc, než plánovaly. Což později dva nejlepší muži hromadného dojezdu přiznali. „To bylo moje asi nejtěžší vítězství,“ ulevil si vítězný Tim Merlier.

„Když Pogačar s Thomasem zaútočili, opravdu hodně jsem trpěl,“ oddechoval hned za cílem druhý Jonathan Milan.

„Tadej se snaží vyvarovat nepříjemnostem, takže je logické, že bude stále vepředu pole. Ale asi jsme nikdo nečekali, že pojme závěr sprinterské etapy až tak spektakulárně,“ přidal svůj názor bývalý mistr úniků a dnes expert Eurosportu Jens Voigt.

Pogačar byl potom na tiskové konferenci dotázán, zda za své, podle mnohých zbytečné úsilí nezaplatí příliš mnoho. Dobře naladěný Slovinec se chytl metafory a odpověděl: „Zatím jsem tu neutratil ani euro. Už šest dní jsem na placené dovolené.“

A když se jej jiný novinář zeptal, jestli hodlá bojovat o vítězství v každé etapě, s úsměvem Mony Lisy řekl: „Bez komentáře.“

Raboň: Měli by mu říct, ať to nepřehání

„Je to podle mě hovadina, co dělá,“ komentoval Pogačarovo počínání bývalý profesionál František Raboň. „Nebyla by to hovadina, kdyby byl už teď čtyřnásobným vítězem Tour a ne jen v uvozovkách dvojnásobným. Dobře si pamatuju, jak dvakrát hýřil během Tour energií a pak mu došlo v kopcích.“

Poprvé v kariéře letos Pogačar plánuje absolvovat dva závody Grand Tour během jediné sezony. „A navíc se chce stát prvním cyklistou po 26 letech od Pantaniho, kdo udělá double,“ připomíná Raboň. „Kdyby jel Giro - Vuelta, tak dobře, ať je takovým tím etapovým žralokem. Ale za dané situace mu sportovní ředitel Mauro Gianetti, který je zkušeným matadorem, musí říct: Ty vole, Tadeji, my víme, jak rád jezdíš o vítězství naprosto kdekoliv, ale nepřeháněj to.“

Možná se slovinský cyklista takové domluvy i dočká, nicméně na sociální síti X tým UAE Emirates po pondělním útoku píše: „Nemůžete nemilovat tohoto chlapce.“

Podle Raboně může takové pojetí Pogačarova závodění značně snížit i koaliční potenciál stáje UAE Emirates. Přidává k tomu i vlastní zkušenost z časů, kdy býval pomocníkem Marka Cavendishe v letech jeho největší slávy.

„Mark také býval takovým nenažraným žralokem, který si nemohl pomoci a v jednu chvíli mu nestačilo, že vyhrává každý spurt, ale v autobuse si dělal srandu z toho, jestli tentokrát vyhraje o tři nebo o čtyři kola. Jenže když jsme se pak při sprinterské etapě zeptali dalších týmů, jestli nám pomůžou se sjížděním uprchlíků, řekly nám: Vy jste se zbláznili, on nás tady poráží o parník, my vám teď pomůžeme sjet únik a Mark nás pak zase ve spurtu omlaskne, tak to ne, nazdar, sjeďte si to sami.“

Do podobné situace se může dostat UAE Emirates. „Když Tadej ani nechce dopřát sprinterským týmům jejich sprinterské etapy, nemůže se potom divit, když někdy příště jezdci UAE uslyší: Hele, zapomeňte, že bychom vám s něčím pomohli, jen vzpomeňte, jak jste chtěli sebrat i sprinterskou etapu.“

Pogačarova snaha je samozřejmě zcela odlišná, pokud na ni hledíme z úhlu diváků a z úhlu dalších jezdců a sportovních ředitelů.

„Jako fanouškovi se mi líbí styl, jakým Tadej závodí. ale v roli jeho sportovního ředitele UAE by se mi to nelíbilo,“ říká Raboň. „Obzvlášť když má kvůli zraněním Vingegaarda a Evenepoela větší šanci, že letos Tour vyhraje.“