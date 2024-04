Liberec a Jablonec znovu spojuje tramvaj, cestující pohodlně přestoupí na vlak

Zahájení provozu na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou už nic nebrání. Od opraveného pětikilometrového úseku a nového multifunkčního přejezdu si Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) slibuje zefektivnění dopravy i zvýšený komfort cestujících.

„Jedná se o největší investiční akci dopravního podniku v novodobých dějinách, ale i z hlediska Libereckého kraje, která stála zhruba 893 milionů korun bez DPH,“ řekl předseda představenstva DPMLJ Michal Zdeněk.

Rozsáhlá modernizace tratě se kvůli majetkoprávnímu vypořádání, nepříznivému počasí a nárůstu cen několikrát prodloužila. Její nejnápadnější novinkou je společný železniční a tramvajový přejezd ve stanici Proseč pošta, který je v Česku naprostou raritou. Cestující díky němu nově z tramvaje přeběhnou jen pár metrů na vlakové nástupiště a naopak.

„Když to řeknu lidově, tak ta tramvaj byla o patro níž a teď je o patro výš. Tím pádem tu vzniklo společné nástupiště i přejezd. Veškeré přejezdy musí být podle nových předpisů ošetřeny závorami, takže tato tramvaj bude jezdit se staženými šraňkami. Zatím je to zkušení provoz, není to pro nás úplně optimální a budeme ještě pracovat na úpravách,“ podotkl provozně-technický ředitel DPMLJ Ludvík Lavička. Výrazné proměny se dočkala také zastávka Nový svět, kde vznikla nová výhybna tramvaje.

Trať vede místy jinudy

„Stavba se skládala se 128 stavebních projektů a k tomu dalších 20 zajišťoval ČEZ distribuce a CETIN. Kompletně se vyměnily koleje i kanalizace na celé trati a přebudovaly se výhybny. Trať se částečně přetrasovala a v některých místech se oddělila od silničního provozu. Dále se musela prodloužit životnost kanalizační stoky, vybudovat lávka a nové přemostění,“ vyjmenoval Lavička další části rekonstrukce.

Aktuálně na trati probíhají zkušební jízdy a zácviky více než stovky zaměstnanců, kteří se seznamují s veškerými inovacemi i novým manuálem. Díky modernizaci má trať nyní stejně jako na trase z Lidových sadů pod Ještěd a z Liberce do Vratislavic drážní rozchod 1435 milimetrů. Nově na ní proto mohou jezdit také tramvaje stejného typu.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955. Se svými dvanácti kilometry je nejdelší meziměstskou tratí v České republice a ročně přepraví téměř milion cestujících. V Jablonci je v plánu v příštích letech ještě prodloužení tratě o dalších zhruba osm set metrů na nový dopravní terminál, který má být v Kamenné ulici. Náklady odhaduje dopravní podnik na 280 milionů korun.