Fotbalové Euro 2024: účastníci, los šampionátu, hostitelská města, stadiony

Euro se příští rok v červnu a v červenci výjimečně koná po třech letech. Minulý šampionát byl totiž kvůli koronaviru z léta 2020 o rok odložen.

Obhájcem trofeje je Itálie.

Jde celkově o sedmnácté mistrovství Evropy, první se konalo v roce 1960. Ještě v roce 1976, kdy zlato získalo tehdejší Československo, se závěrečného turnaje zúčastnily jen čtyři týmy. Od té doby Euro narostlo.

Potřetí v historii má čtyřiadvacet účastníků, čili se na něj dostane takřka polovina evropských zemí. Do kvalifikace jich zasáhlo třiapadesát, Rusko je z mezinárodních zápasů kvůli vojenské invazi na Ukrajinu vyloučeno.

Z kvalifikace postoupilo dvacet zemí, dvě z každé z deseti skupin. Pořadatelské Německo mělo účast zajištěnou automaticky. Zbývající tři týmy vzejdou z březnové baráže.

Účastníci Eura

Ze známých jedenadvaceti účastníků není žádný nováček. Sedmnáct zemí startovalo na předchozím Euru, které se hrálo v jedenácti městech napříč kontinentem od Sevilly přes Londýn, Paříž až po Petrohrad a Baku.

Jistí účastníci Německo, Belgie, Francie, Portugalsko, Skotsko, Španělsko, Turecko, Rakousko, Anglie, Nizozemsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, Dánsko, Švýcarsko, Itálie, Chorvatsko, Albánie, Rumunsko, Slovinsko a Srbsko

Albánie a Slovinsko postoupily na Euro podruhé v historii.

Srbsko vůbec poprvé, byť v roce 2000 pod hlavičkou Federativní republiky Jugoslávie startoval společný tým Srbska a Černé Hory. V roce 2021 chybělo Rumunsko, které má však celkem šest účastí, poslední v létě 2016.

Ryzí nováček může vzejít z baráže, do které se zapojí dvanáct zemí a do Německo se dostanou tři.

Baráž Úroveň A, semifinále 21. března: Polsko - Estonsko, Wales - Finsko; finále 26. března: Wales/Finsko - Polsko/Estonsko Úroveň B, semifinále 21. března: Izrael - Island, Bosna - Ukrajina; finále 26. března: Bosna/Ukrajina - Izrael/Island Úroveň C, semifinále 21. března: Gruzie - Lucembursko, Řecko - Kazachstán; finále 26. března: Gruzie/Lucembursko - Řecko/Kazachstán

Jsou rozděleny do tří úrovní po čtyřech s ohledem na poslední ročník Ligy národů. Z každé úrovně postoupí vítěz. Mohou to být tři nováčci, nebo také žádný. Na Euru nikdy nestartovaly Estonsko, Izrael, Bosna, Gruzie, Lucembursko, Kazachstán.

Los Eura

Los 2. prosince rozhodne o složení šesti skupin, v každé budou čtyři týmy.

Rozdělení do výkonnostních košů určily výsledky kvalifikace, která se hrála od března do listopadu.

Mezi nasazenými je pět nejlepších týmů z kvalifikace a Německo. Do druhého koše se dostalo zbývajících pět vítězů kvalifikačních skupin a Rakousko, nejlepší tým z druhých míst.

Třetí koš obsadilo šest postupujících z druhých míst, zbývající tři padly do čtvrtého koše, kde je doplní dosud neznámí z baráže.

Rozdělení do košů 1. koš: Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie, Anglie 2. koš: Maďarsko, Dánsko, Albánie, Rakousko, Rumunsko, Turecko. 3. koš: ČESKO, Skotsko, Slovinsko, Slovensko, Nizozemsko, Chorvatsko. 4. koš: Srbsko, Švýcarsko, Itálie, vítězové baráže

Před losem je rozhodnuto o tom, že domácí Německo bude hrát ve skupině A. Zároveň mu byla přidělena pozice A1, takže zná přesné termíny zápasů a na kterých stadionech se představí.

V Mnichově v pátek 14. července od 21:00 odehraje zahajovací zápas. Druhé utkání domácího týmu ve středu 19. června uvidí Stuttgart, k závěrečnému duelu základní části Němci nastoupí v neděli 23. června ve Frankfurtu.

Časy výkopů s výjimkou zahajovacího duelu, obou semifinále a finále zatím nejsou určeny. To Evropská fotbalová unie (UEFA) oznámí až po losu.

Jako první budou tažena mužstva z prvního koše. Po vylosování do skupiny jim bude ještě přiřazena pozice jedna až čtyři. Podle ní se pak určí pořadí zápasů.

Například tým na pozici B3 ví, že první zápase odehraje 15. června v Dortmundu proti týmu na pozici B4. Druhý duel ho čeká o čtyři dny později v nedalekém Gelsenkirchenu proti týmu z pozice B1. A základní část zakončí v Lipsku 24. června se soupeřem z pozice B2.

Skupinová část

Skupinová fáze začne zahajovacím zápasem 14. června a skončí 26. června. Každý z týmů odehraje tři utkání, do play off postoupí první dva z každé skupiny a ještě čtyři nejlepší týmy ze třetích míst. Do vyřazovací části tak projdou dvě třetiny účastníků Eura.

Na tom minulém právě Česko šlo do play off jako jeden z týmů z třetích míst, v základní skupině uhrálo čtyři body za výhru nad Skotskem a remízu s Chorvatskem. Jako čtvrtá nejlepší postoupila Ukrajina se třemi body.

Podle toho, z které skupiny postoupí mužstva ze třetích míst, bude známo složení osmifinále.

Bez ohledu na to už teď je jisté, že proti sobě půjdou vítěz skupiny A proti druhému ze skupiny C. Druhý tým ze skupiny D a druhý tým ze skupiny E. Vítěz skupiny D proti druhému ze skupiny F a druhý tým skupiny A proti druhému ze skupiny B.

Vyřazovací část

Vyřazovací fáze startuje 29. června, osmifinále se odehraje během čtyř dnů do 2. července. Hraje se tradičním systémem, vítěz pokračuje, poražený na turnaji končí.

Čtvrtfinále je na programu 5. a 6. července. První semifinále má výkop 9. července, druhé o den později. Finále se uskuteční 14. července v Berlíně na Olympijském stadionu.

Obě semifinále i finále začnou od 21:00. Vedle zahajovacího utkání to jsou jediné zápasy, které mají dopředu určený i čas výkopu, protože v daný den se nic jiného už nehraje.

Hostitelská města a stadiony

Z deseti hostitelských měst jich devět vrcholnou fotbalovou akci už pamatuje. V Berlíně, v Hamburku, v Mnichově, v Dortmundu, v Gelsenkirchenu, ve Frankfurtu, v Lipsku, ve Stuttgartu a v Kolíně nad Rýnem se hrála utkání mistrovství světa 2006.

Kde se Euro hraje Berlín, kapacita pro Euro: 70 tisíc diváků Kolín nad Rýnem: 47 tisíc Dortmund: 66 tisíc Düsseldorf: 47 tisíc Frankfurt: 48 tisíc Gelsenkirchen: 50 tisíc Hamburk: 50 tisíc Lipsko: 42 tisíc Mnichov: 67 tisíc Stuttgart: 54 tisíc

Z tehdejší dvanáctičlenné sestavy vypadly Kaiserslautern, Hannover a Norimberk.

Desátým městem pro Euro 2024 je Düsseldorf. Je zároveň jedním ze tří, na jejichž stadionu se v letošní sezoně nehraje bundesliga. Na druhou ligu se chodí ještě v Hamburku (HSV) a v Gelsenkirchenu (Schalke).

Nejvytíženějšími stadiony budou ty s nejvyšší kapacitou. V Berlíně se hrají tři duely základní části, osmifinále, čtvrtfinále a finále.

V Mnichově a v Dortmundu a to jsou čtyři duely ve skupinách, osmifinále a semifinále.

Další města hostí pět zápasů, nejméně dostaly Gelsenkirchen a Lipsko po čtyřech. Každé má zápasy základní fáze a jeden duel play off, s výjimkou Düsseldorfu, které dostal důvěru na tři skupinové zápasy a dva ve vyřazovací části.

Vstupenky

První vlnu prodeje vstupenek spustila Evropská fotbalová unie (UEFA) v říjnu. Zájemci mohli žádat maximálně o čtyři vstupenky na zápas a na jeden den. Zájem výrazně překročil kapacitu, o držitelích rozhodl los.

Dalších milion vstupenek se bude distribuovat ve spolupráci s národními asociacemi. Lístky se budou prodávat přímo na konkrétní zápas reprezentace. Systém se spustí po losu 2. prosince.

Vstupenky na zápasy týmů, které postoupí z baráže, podrží UEFA do března.