Stadion ztichl a on vládl. Messiho svlečený dres provokoval i inspiroval

Ve své bohaté kariéře dal určitě hezčí góly. Vždyť na jeho poměry je střela k tyči z hranice vápna poměrně snadnou záležitostí.

Jenže tahle umístěná placírka byla výjimečná hned z několika důvodů.

Barceloně vyhrála nejslavnější zápas proti odvěkému rivalovi, pro Messiho byla 500. brankou v červeno-modrých barvách, a navíc ho osamostatnila v tabulce kanonýrů El Clásika.

No mohlo to být lepší? Utkání proti Realu Madrid z 23. dubna 2017 mělo pro Messiho naprosto všechno.

Možná by ale v paměti fotbalové veřejnosti neutkvělo tolik, nebýt té pomyslné tečky, která přišla až s gólovou oslavou.

On by rozhodl, i kdyby u toho jedl večeři

Situace byla tehdy jasná: Real ve výhodnější pozici, šest kol před koncem s tříbodovým náskokem na čele, skvělou formou a ještě zápasem k dobru. Ve střetnutí s Barcelonou, které chyběl kvůli disciplinárnímu trestu třeba Neymar a která se ještě vzpamatovávala z kopance od Juventusu ve čtvrtfinále Ligy mistrů, si chtěl pojistit zisk mistrovského titulu.

Prvního po nekonečných pěti letech.

„Vždycky se snažíme vyhrát,“ líčil kouč Zinedine Zidane, jenž měl tehdy Real na starost už přes rok.

Jenže Messi byl proti.

Argentinský rychlík byl od začátku nezastavitelný, minimálně co se dovolených prostředků týče. Po dvaceti minutách se v souboji o míč potkal s obráncem Marcelem, ten mu nastavil loket a způsobil krvavé zranění. Barcelonští možná ještě trochu rozhození tvrdým zákrokem vzápětí inkasovali, trefil se Casemiro. Toho mimochodem Zidane musel později vystřídat, jelikož hrozilo, že by se neustálým faulováním (převážně) Messiho vykartoval.

Argentinský útočník Lionel Messi z Barcelony zastavuje během El Clásika krvácení z pusy.

Tehdy devětadvacetiletý Messi pokračoval s kapesníkem proti krvácení v puse a ještě do přestávky se radoval z vyrovnání poté, co elegantně protančil mezi trojicí bránících hráčů. O poločase ho pak kamery zachytily, jak v tunelu vyplivnul pravděpodobně vyražený zub...

Když dvacet minut před koncem strhl Rakitič vedení na stranu Barcelony, domácí vytušili malér a najednou museli zabrat. Příliš jim nepomohl ani kapitán Sergio Ramos, který o chvíli později nevybíravým skluzem poslal k zemi – tušíte správně – Messiho. A dostal červenou kartu.

Real přesto dramaticky srovnal.

Ale poslední slovo měl někdo jiný.

Ve druhé nastavené minutě rozjeli barcelonští protiútok, na jehož konci byl argentinský šikula a jeho přesná levačka. Po tom všem, čím si v zápase prošel, pro něj utkání nemohlo skončit lépe a oslavou to dal najevo. Stadion až na několik hostujících příznivců ve vteřině ztichl.

„On by uměl rozhodnout zápas, i kdyby u toho jedl večeři,“ vtipkoval barcelonský trenér Luis Enrique. „Je nejlepším hráčem všech dob. Viděl jsem hodně zápasů, můžu to říct.“

Tentokrát sledoval, jak vousatý hrdina pomalu utíká k rohovému praporku a na jeho těle zůstává už jen modré termoprádlo.

Diváci na Santiago Bernabéu viděli totéž. A ještě něco navíc.

Messi. 10.

Svlečený dres, jenž se posléze vydražil za téměř půl milionu dolarů.

„Já jsem tady pánem,“ jako by všem ukazoval.

Barcelona se v tabulce bodově dotáhla na Real, díky lepší vzájemné bilanci dokonce poskočila na první místo a do konce ročníku vyhrála všechna utkání. Na titul to nicméně nestačilo, protože rivalovi se povedlo to samé. Pamatujete? Zápas k dobru.

Messi (se) inspiroval

Ihned po utkání zaplavila Messiho fotka se zdviženým dresem celý internet a stala se terčem různých fotomontáží.

Messim se nepřekvapivě v následujících měsících inspirovalo několik dalších hráčů. Třeba Nabil Fekir, který ještě v barvách Lyonu na podzim 2017 svým gestem vyprovokoval fanoušky domácího Saint-Étienne natolik, že vběhli na hřiště. „Nelituju toho, sice to bylo za stavu 5:0, ale je to jenom fotbal, chtěl jsem to prostě trochu okořenit,“ řekl pak se šibalským úsměvem.

Nebo v relativně nedávné minulosti talentovaný křídelník Manchesteru United Alejandro Garnacho, který se navzdory svému argentinskému původu neskrývá obdivem ke Cristianu Ronaldovi.

Že vám to trochu nesedí?

Musíme se vrátit do léta 2017, opět do El Clásika, ale v hlavní roli je tentokrát Messiho největší rival Ronaldo. Do utkání španělského superpoháru naskočil z lavičky, nádherným gólem poslal Real do vedení a strhl ze sebe dres, aby ukázal namakané tělo. Potud vše v pořádku. Jenže když se vracel na polovinu hřiště, zvedl trikot směrem k domácímu publiku.

Z opakovaných záběrů bylo patrné, že to nebyl ani tak Ronaldův nápad, spíš hec od spoluhráče Marcela.

Pro portugalského kanonýra však mělo nevinné gesto nepříjemnou dohru. Dostal žlutou za sundání dresu, o několik okamžiků později viděl za simulování druhou a zápas nedohrál. Kvůli postrčení sudího navíc vyfasoval pětizápasový distanc.

Marcelo se ale překvapivě v příběhu slavné oslavy motá víckrát. Když v roce 2014 vstřelil gól ve finále Ligy mistrů, slavil stejným způsobem. Fanoušci samozřejmě posléze začali spekulovat, zda se Messi inspiroval u něj, případně zda to celé nebyla jen cílená provokace.

Těžko říct, mnohem pravděpodobnější však je, že jednoduše napodobil slavného Ronaldinha, jenž tímhle gestem slavil jak v Paris St. Germain, tak později v Barceloně, kde se právě s Messim potkal.

Každopádně verze z onoho 23. dubna se proslavila nejvíc.