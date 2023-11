Nový kouč, stejné problémy. Takhle na Euru neuspějeme, kritizují Němci

Což před domácím Eurem, na kterém by se tamní národní tým měl předvést, není úplně pozitivní zpráva. Naposledy v úterý si s Němci poradilo sousední Rakousko, které ve Vídni zvítězilo 2:0.

„Před Eurem to asi nemůže být horší. Když to půjde takhle, žádný úspěch nebude,“ uvedl záložník Ilkay Gündogan.

„Nehrajeme s lehkostí. Musíme udělat neskutečné množství práce na každé pozici. Je potřeba tuhle situaci přijmout,“ řekl Nagelsmann televizní stanici ZDF.

Aby toho nebylo málo, jeho svěřenci odehráli celý druhý poločas v deseti kvůli kurióznímu vyloučení Leroye Saného.

Červenou kartu dostal za to, že v souboji s Phillippem Mwenem oplácel a soupeře srazil k zemi. Sedmadvacetiletý útočník Bayernu byl ve svém 402. zápase profesionální kariéry vyloučen poprvé a hrozí trest na tři reprezentační duely.

„Leroy se omluvil před celým týmem. Ani to, co udělal Mwene, nebylo správné, ale on samozřejmě musí zachovat klid a vyhnout se takové reakci,“ uvedl šestatřicetiletý Nagelsmann.

Leroy Sané srazil k zemi rakouského Phillippa Mweneho.

Tomu se od září, kdy přišel na lavičku čtyřnásobných mistrů světa, vůbec nedaří. Nástupce odvolaného Hanse Flicka má ve čtyřech zápasech bilanci jedné výhry, jedné remízy a dvou porážek. Němci celkově letos z jedenácti utkání pouze třikrát zvítězili a šestkrát prohráli.

„Chybí nám sebevědomí, což není překvapení, když se podíváte na posledních pár měsíců,“ prohlásil Nagelsmann. „Na tréninku fungujeme výborně, ale nedokážeme to bohužel přenést na hřiště,“ doplnil bývalý kouč Bayernu nebo Lipska.

Po porážkách od Rakouska a Turecka (2:3), dvou účastníků turnaje, kteří půjdou do losu ze druhého koše, nejsou Němci v komfortní pozici. Čeká je už jen jediná reprezentační přestávka před červnovým mistrovstvím, a to až v březnu.

„Nagelsmann svým vzdorem a tvrdohlavostí nevzbuzuje přesvědčení o své cestě. Chyběly nápady, přesnost, přesvědčivost a jakékoli ohrožení branky. Po takových výkonech nezbývá než ztratit víru v úspěšný šampionát,“ píše v ostrém komentáři německý magazín Kicker.

Německý kouč Julian Nagelsmann se záložníkem Ilkayem Gündoganem.

Kombinace špatné formy a velkého tlaku z očekávání, které se přirozeně s pořadatelstvím silné země pojí, by nakonec opravdu mohla vyústit v propadák.

„Musíme být upřímní a přiznat si, že nejde jenom o defenzivu. Už po Turecku jsem říkal, že obrana začíná tím, jak běháme a kombinujeme. A souvisí to i s naším přístupem,“ dodal Gündogan, jenž nastupuje v dresu Barcelony.

Němci půjdou do losu v Hamburku, který se koná 2. prosince, z prvního koše, přesto jim hrozí silná skupina. Ve třetím koši číhá třeba Nizozemsko nebo bronzové Chorvatsko z posledního MS, ve stejném okruhu jsou i Češi. Čtvrtá kategorie pak zahrnuje třeba obhájce titulu z Itálie nebo Švýcarsko.

Nagelsmann nemá moc času a před sebou nelehký úkol: učinit z Němců opět silné turnajové mužstvo, které doma nepohoří.