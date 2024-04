Vyprodáno. Sparta se valí na Olomouc. Unikátní situace, těší se trenér Saňák

Na nedělní (15.00) ligový mač s první Spartou by mělo být plno do posledního místečka, čili všech 12 361 sedaček bude obsazených (90 lístků nešlo do prodeje kvůli bezpečnosti). Už v pátek dopoledne Sigma ohlásila, že je vyprodáno.

Výraznou měrou k tomu přispějí fanoušci Sparty, kteří obsadí celou severní tribunu a rovněž tradiční kotel hostí na tribuně Karla Brücknera, což je dohromady 4 521 míst. Monumentální severní tribuna ve tvaru mušle se zabarví do klubových barev Sparty, její příznivci budou prodávat rudá, žlutá a modrá trička. Do Olomouce by měli dorazit z Prahy vlakem ve 12.43.

Dá se očekávat, že sparťanů, co poženou svůj titul za titulem, bude v hledišti víc, neboť olomoucký klub prodej vstupenek nikterak neomezoval. „Platí ale, že diváci na ostatní tribuny, tedy mimo severní tribunu a sektor O, které byly vyhrazeny hostům, nebudou vpouštěni se symboly Sparty,“ podotýká tiskový mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

Olomouc stadion vyprodala na Spartu také v roce 2017, tehdy se však z bezpečnostních důvodů neprodávaly všechny lístky. I v neděli bude mít utkání větší bezpečnostní opatření, neboť zápas byl policií vyhodnocen jako velmi rizikový.

„Nicméně oproti jiným zápasům proti Spartě loni v nadstavbě nebo Baníku se zase tak zásadně neliší,“ dodává Fišara s tím, aby diváci přišli pokud možno s předstihem a vyhnuli se tak návalu u turniketů. Sigma před stadionem připravuje také fanzónu, jež otevírá po 13. hodině.

Olomoucký kotel fanoušků se pro zápas přesune za bránu na jižní tribunu do sektorů V a W.

Hlavičkový souboj v utkání mezi Spartou a Olomoucí.

„Těšíme se na zápas moc, protože vyprodaný stadion do posledního místa je u nás unikátní situace. Tohle jsou ty chvíle, pro které fotbal děláme, je to odměna. A věřím, že budeme favoritovi dobrým soupeřem,“ prohlásil olomoucký trenér Jiří Saňák.

Sigma poslední dvě kola zastavila propad tabulkou, v oslabení porazila doma Jablonec a na Slavii uhrála bod. Díky tomu Sparta odskočila na čele o čtyři body, teď se Hanáci pokusí hru o český trůn znovu zamotat.

„Bude to zase o pokoře. Uvědomujeme si kvalitu soupeře, která je jednoznačná. Sparta je typologicky a způsobem hry trochu jiný soupeř než Slavia. K tomu, abychom uspěli i tentokrát, budeme potřebovat podobné atributy jako minulý týden. Znovu je to o víře ve vlastní síly, ale také o sebeobětování se pro tým,“ zdůraznil Saňák.

Mančaft chystá na odlišné rozestavení s tříčlennou obranou. „Sparta hraje dlouhodobě 3-4-3 a do toho systému i přivádí hráče. Struktura, způsob hry a celkově herní filozofie je odlišná od Slavie. Rozhodně bych se ale neodvážil říct, co je lepší a horší. Obě mužstva jsou vynikající,“ uvědomuje si Saňák.

I Sigma má oč hrát. V případě výhry a ztrát Slovácka i Liberce může v posledním kole základní části ještě poskočit do mistrovské skupiny.

Tu střední, ze které se dá rovněž kvalifikovat do předkola Konferenční ligy, má jistou.