Novým majitelem Zbrojovky Brno se stal hokejový boss Libor Zábranský

„Zbrojovka je klub s obrovskou tradicí a mně jako Brňákovi záleží na tom, aby ve všech směrech fungoval co nejlépe. V minulosti jsem do médií několikrát uvedl, že bych si přál oba kluby silné a zdravé. Teď se naskytla příležitost to napřímo ovlivnit. A já jsem se rozhodl, že do toho jdu. Naplno. Jako vždy,“ uvedl Zábranský na webu Komety.

Jedná se o prudký obrat ve vývoji dlouhých jednání o převzetí Zbrojovky od (nyní již bývalého) vlastníka Václava Bartoňka. Ten už loni v červenci představil dohodu o prodeji klubu brněnskému podnikateli Pavlu Svoreňovi, předal mu dokonce menšinový podíl akcií, nicméně do finále se jejich pakt nikdy nedostal. Zejména proto, že se mezi oběma muži objevovalo soustavně množství osobních i pracovních nedorozumění.

Přesto v březnu společně prezentovali dohodu, že 26. dubna bude jejich obchod definitivně uzavřen. Nakonec mění Zbrojovka majitele o den dřív a úplně jinak.

„S ohledem na sportovní úspěchy a stabilitu Komety Brno věřím, že se jedná o nejlepší řešení pro Zbrojovku a její fanoušky. Libor Zábranský dlouhodobě a usilovně prokazuje, že mu na brněnském sportu záleží, a proto mu Zbrojovku můžu s klidným svědomím a důvěrou předat. Doufám, že toto ocení i fanoušci, kteří jsou nedílnou součástí klubu,“ prohlásil Bartoněk.

Klub, který vlastnil jedenáct let a nedokázal ho stabilně udržet v první lize, ani ho přivést na nový stadion či zmodernizovat ten stávající v Králově Poli, předává do rukou jednoho z nejsilnějších hráčů na jihomoravské sportovní scéně. Zábranský je majitelem, generálním manažerem a místopředsedou představenstva Komety. Od září 2022 působí i jako zastupitel města, a to jako nestraník za ODS. Má na dění v Brně velký vliv.

V roce 2020 převzal Libor Zábranský od brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) Cenu města Brna za rok 2019 za mimořádný přínos městu.

V tiskovém prohlášení ujistil, že má s brněnským fotbalem dlouhodobé plány. „Nikdo nemůže čekat zázraky na počkání. Bude to především o tvrdé a systematické práci, ale za tu dobu, co se pohybuju ve sportovním, podnikatelském a politickém prostředí, jsem načerpal dost zkušeností na to, abych tuto situaci společně se svým týmem zvládl. Přebírám rozhodující pravomoc a chci naplnit potenciál, který ve Zbrojovce dřímá. Zároveň bych rád zdůraznil, že na mém vztahu ke Kometě se nic nemění. Pro majetkový vstup do Zbrojovky u mě rozhodl patriotismus. Jde o vztah k městu, ve kterém jsem se narodil, a kterému chci co nejvíc vrátit. Brněnský hokej a fotbal musí žít v symbióze, podporovat se navzájem a dělat radost co největšímu počtu fanoušků. To je motor, který mě žene dopředu,“ vzkázal veřejnosti.

Mezi fanoušky panuje zloba

Fanoušci Zbrojovky se však za zvolené řešení zlobí. Obávají se především toho, že Bartoněk v klubu zůstává, i když v menšinové pozici, a jsou zklamaní.

Stejně tak neskrývá rozčarování Svoreň, který o Zbrojovku bezmála rok usiloval.

„Zatím bych řekl asi to, že jako hlavní poražené vnímám oba sportovní kluby. Doufám, že z této komedie nebude brzy velká brněnská tragédie,“ reagoval na poslední vývoj Svoreň ve zprávě pro iDNES.cz.

Majitel brněnského fotbalového klubu Václav Bartoněk. Pavel Svoreň měl mít ve Zbrojovce od dubna 2024 hlavní slovo.

Ačkoliv s Bartoňkem jednal od první poloviny loňského roku a v červenci oba dva se svými plány vystoupili na tiskové konferenci, nikdy zřejmě společnou řeč nenašli. Už v únoru 2024 z dohody mezi Bartoňkem a Svoreněm poprvé sešlo. Následně se ale nesrovnalosti podařilo urovnat a Svoreň se měl stát většinovým majitelem Zbrojovky na konci dubna.

„Zainteresované strany se shodly na všech parametrech modifikované obchodní dohody, která bude finálně vypořádaná k 26. dubnu 2024, tedy ke dni finalizace dokumentů potřebných k získání profesionální licence pro soutěžní ročník 2024/2025,“ vyslali do světa zprávu současný vlastník klubu Václav Bartoněk, kupující Pavel Svoreň a Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno.

Na síti X pak Svoreň odpověděl na dotaz, zda věří, že tentokrát bude dohoda ze strany majitele Zbrojovky dodržena, více než optimisticky: „Řekl bych, že je to pravděpodobnost, rovnající se jistotě. Všichni jsme se v mnohém poučili.“

Ukázalo se, že to tak nebylo, a Bartoněk ho nakonec přece jen hodil přes palubu. Informace o tom, že si místo Svoreně hledá jiného kupce, cirkovala brněnským sportovním prostředím poslední dva týdny.

Svoreň se měl podle informace iDNES.cz pokusit vývoj zvrátit a spojil své síly s brněnským průmyslníkem Igorem Faitem, který se o Zbrojovku sám zajímal v minulosti. S Faitem po boku věřil, že nabídne Bartoňkovi dostatečnou finanční stabilitu, aby se svérázný fotbalový boss odhodlal svoji „hračku“ přenechat právě jemu.

Než však stačili Svoreň a Fait svoje síly zformovat, objevil se na scéně Zábranský.