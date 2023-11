Času dost? Na to pozor... Fotbalové Česko by trenéra potřebovalo rychle

Uvážíte-li, jak to po mizerném vstupu do kvalifikace o Euro se Santosem v Polsku dopadlo, je možná dobře, že v Česku bude o nástupci Jaroslava Šilhavého rozhodovat pětičlenná skupina pod vedením Petra Fouska, předsedy asociace.

Nebo ne? Jak se to vezme.

Nebylo by jistě od věci, kdyby reprezentační výběry zastřešovala pozice sportovního manažera, kterou třeba v Německu léta zastával bývalý útočník Oliver Bierhoff. Zkrátka persona, která nastaví celou sportovní koncepci, vybere vhodného kouče, zaručí se za něj a strčí hlavu na špalek.

Jenže nikdo takový teď, 203 dní před startem šampionátu v Německu, na obzoru není. A tak se bude diskutovat, projednávat a argumentovat. Komise trenéra navrhne, schválit ho poté i s kompletním realizačním týmem musí výkonný výbor. Své by si oficiálně měla říct i sportovní rada složená z expertů a bývalých reprezentantů, která se ale zatím právem cítí opomíjená.

Oliver Bierhoff jako manažer, výkonný ředitel reprezentací a akademie Německého fotbalového svazu po návratu do Německa z MS v Kataru.

Nevýhoda je, že to celé potrvá: pravděpodobně až do začátku příštího roku. A času, jak si ještě vysvětlíme, není tak moc, jak se zdá.

V první fázi tedy bude vybírat pětice, v níž jsou kromě Fouska ještě místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, technický ředitel Erich Brabec plus člen výkonného výboru a plzeňský boss Adolf Šádek.

Není divu, že hlavně jeho jméno bude řadu lidí dráždit. Je celkem přirozené namítnout, že i když je Šádek do výboru zvolený jako zástupce ligových klubů, bude při výběru trenéra kopat za svou Plzeň, což zavání střetem zájmů. Zvlášť pokud se potvrdí šuškanda o jeho údajném plánu: převelet z Viktorie k národnímu týmu mazáka Miroslava Koubka a následně si do klubu přetáhnout ze Slovácka perspektivního Martina Svědíka.

Tak už to bývá: ať se volí nový reprezentační kouč kdekoli na světě, vždycky na sebe narážejí nejrůznější představy, názory i osobní zájmy.

Vnímali jste, jak Slováci loni v létě přilákali neznámého Itala Calzonu? Spousta lidí byla proti, protože si ho k reprezentaci prosadil končící kapitán Hamšík, jenž si pracovitého asistenta oblíbil během společného angažmá v Neapoli. Jakmile se na začátku nedařilo a tým ztrácel body s Ázerbájdžánem nebo Lucemburskem, fanoušci se bouřili a nadávali. Zato teď je Calzona za boha, protože Slováky dovedl na Euro, v kvalifikaci prohrál jen se suverénními Portugalci a tým každým zápasem herně posouvá. I kritici chválí: Ještěže nám Hamšík takového borce doporučil!

Slovenští fotbalisté po postupu na mistrovství Evropy při oslavách zvedají trenéra Francesca Calzonu.

Jak se rozhoduje jinde?

Třeba Italové, obhájci zlata z minulého Eura, se s tím nepářou. Trenéra vybírá jen a pouze prezident asociace Gravina, posvěcení od kolegů nepotřebuje. Naposledy ukázal na kouče Spallettiho, který dotáhl tým na Euro s drobnými komplikacemi, ale od šéfa dostal pochvalu: „Grazie, zacelil jsi naše rány.“

Němci po Bierhoffově loňském konci vybírali nástupce neúspěšného kouče Flicka ve třech: kromě prezidenta Neuendorfa se k volbě nového trenéra Nagelsmanna přiklonil i viceprezident svazu Watzke a ředitel Völler.

Česko má teď na zvážení variant zdánlivě dost času, vždyť příští soutěžní zápas ho čeká až za víc než půl roku. Proč spěchat? Hlavně se neukvapit a nevybrat špatně, ne?

Jenže když dloubnete trochu pod povrch, dojde vám, že je to jinak.

Druhého prosince se Euro v Hamburku rozlosuje a rozjede se velké rokování o tom, kdo, kde a s kým. Týmy musí brzy po losu nahlásit lokalitu, ve které během šampionátu zakempují, což bývá pro trenéry kvůli rozdílům v logistice dost zásadní věc. Zpravidla přednesou požadavky manažerovi týmu, který už má v předstihu vytipované vhodné hotely a začne bleskově dojednávat. Jenže Česko teď nemá ani trenéra, ani manažera: Tomáš Pešír, který tuhle roli zastával naposledy, skončí k poslednímu listopadu.

Italský trenér Luciano Spalletti

Výběrem ubytování navíc nic nekončí, čekají další úkoly. Třeba domluvit soupeře pro přátelské zápasy v březnovém a červnovém termínu. Také na tom by se měl v ideálním případě trenér podílet, protivníci by měli odpovídat jeho představám a typově se blížit těm, na které Češi narazí ve skupině.

Proto se v minulých hodinách neřešilo jen to, kdo vybere trenéra, ale taky kdo obstará všechny důležité úkoly kolem: Pešírovy pravomoci by dočasně měly přejít do gesce sekretáře Valtra a technického ředitele Brabce.

I tak je zřejmé, že dlouhé trenérské vakuum v přípravách na šampionát rozhodně nepomůže.