Kongresmanka z Ukrajiny byla proti pomoci. Zrada, říká její rodné město

Starosta Černihivu Oleksandr Lomako měl pro kongresmanku kdysi slova chvály. Označoval ji za statečnou, když v dubnu 2022 navštívila své rodné město po odražení ruského útoku.

Nyní nechápe, proč se za Ukrajinu v důležitém hlasování o pomoci nepostavila. „Jsem velmi zklamaný. Byla zde,“ řekl listu The Washington Post. Destrukci způsobenou Rusy viděla na vlastní oči, nikoliv z konzervativních médií, jako je stanice Fox News, dodal.

I ostatní obyvatelé města neskrývají své zklamání. Podle některých nemohla volit jinak, protože je přívrženkyně exprezidenta Donalda Trumpa, jehož frakce nejvíce vystupuje proti pomoci Ukrajině.

„Už není Ukrajinka,“ uvedla učitelka ze školy číslo 15 Natalia Chmelnycká, kde Spartzová studovala. „Jsme zklamaní. Jsme frustrovaní. Zpočátku jsme na ni byli velmi hrdí a mysleli jsme si, že nás chce podpořit. Ale teď vidíme, že politika a kariéra jsou pro ni výš než naše zájmy.“

Spartzová vysvětlila, že zaujímá rezervovaný postoj, protože chce od administrativy prezidenta Joea Bidena jasnější strategii ohledně zapojení USA do války a přísnější dohled nad tím, na co je pomoc vynakládána. Podle ní by veškerá pomoc Ukrajina měla mít parametry půjčky a Washington by měl více pozornosti věnovat domácím problémům.

„Chápu důležitost této bitvy a důsledky, pokud Rusko zvítězí, ale také nejsem příliš naivní. Pokud nebudeme mít řádný dohled, nedosáhneme svých cílů,“ citoval ji deník The Wall Street Journal. „Nemůžeme mít tyto nekonečné války.“

Spartzová svůj požadavek na větší dohled nad pomocí Ukrajině spojuje s kritikou Volodomyra Zelenského. Toho osočuje, že je „špatným lídrem“, který „zklamal“ ukrajinský lid. Politička dlouhodobě podezřívá Zelenského a lidi kolem něj z korupce. Kyjev již dříve reagoval hněvivě a obvinil ji, že se snaží získat politické body.

„Rozumím boji proti korupci,“ řekl o jejím jednání blízký přítel jejího zesnulého otce Oleksandr Serďuk. „Ale to, co obětujete, je náš stát. Jakékoli politické nebo volební motivy neospravedlňují smrt tolika lidí.“

Politický tlak

Spartzová se narodila na Ukrajině v roce 1978. Její otec zemřel v roce 1991, kdy Ukrajina vyhlásila nezávislost, na rakovinu způsobenou výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu. Po seznámení s manželem Jasonem se v roce 2000 přestěhovala do USA. V roce 2020 se jí podařilo dostat se do Sněmovny reprezentantů za Indianu.

Po začátku ruské invaze se stala hlasitou zastánkyní vojenské pomoci Ukrajině, přičemž často citovala svůj původ. Podle The Wall Street Journal ji republikáni využívali ke kritice demokratické Bidenovy administrativy, že nedělá proti ruské agresi dost.

Její postupně se měnící postoj reflektoval sílící skeptický proud v rámci Republikánské strany, který vyzýval Bidena k soustředění se na domácí bezpečnost a ochranu hranic v době, kdy se země potýká s migrační krizí. Demokraté přesto doufali, že právě Spartzová své stranické kolegy přesvědčí k hlasování pro balíček pomoci Ukrajině.

„Měli jsme pocit, že bude jednou z republikánů, kteří jsou skutečně ochotni jít Ukrajině na pomoc,“ uvedla demokratická kongresmanka Sara Jacobsová, která se Spartzovou v napadené zemi byla. „Bohužel jsme neviděli, že by využila své osobní znalosti země a její politiky k tomu, aby účinně mobilizovala republikány.“

Spartzová se v posledních měsících kvůli předchozím proukrajinským výzvám dostala pod značný tlak. V květnových republikánských primárkách ji čeká souboj s vyzyvatelem Chuckem Goodrichem, jenž ji vykresluje jako ohnivou zastánkyni Ukrajiny na úkor amerických daňových poplatníků.

„Victoria Spartzová posílá 40 miliard dolarů z našich daní na Ukrajinu, než bude dokončena hraniční zeď,“ stálo v jedné z Goodrichových volebních reklam. „Proč Victoria Spartzová staví Ukrajinu na první místo?“