Postup na Euro a konec. Trenér Šilhavý rezignoval: Tlak na nás byl enormní

„Tlak na nás byl chvílemi enormní, někdy jsem to ani nechápal. I to je věc, která rozhodla,“ přiznal Šilhavý v rozhovoru pro Českou televizi. „Ihned po zápase jsem mluvil i s Petrem Fouskem, kterému jsem to sdělil,“ doplnil.

Výkonný výbor fotbalové asociace by měl hned v úterý na svém jednání v Olomouci začít řešit, co dál. Jméno nového reprezentačního trenéra od předsedy Petra Fouska ale tak rychle nečekejte.

V zákulisí se podle informací iDNES.cz skloňují především jména Vítězslava Lavičky, který aktuálně pracuje jako šéf mládeže ve Spartě, a Ivana Haška, který je bez angažmá.

„Chci vyslovit spokojenost, že se podařilo naplnit cíl probojovat se na mistrovství Evropy do Německa. Je potřeba trenérovi Šilhavému poděkovat, že mužstvo na šampionát dovedl i za práci, kterou odváděl pro fotbalovou asociaci,“ poznamenal Fousek.

Čeští fotbalisté oslavují postup na mistrovství Evropy. Uprostřed je mezi obráncem Davidem Zimou a kapitánem Tomášem Součkem trenér Jaroslav Šilhavý.

Dvaašedesátiletý Šilhavý už každopádně u národního týmu další utkání nepřidá. Spolu s ním končí i celý realizační tým včetně asistentů Chytrého, Galáska, Veselého, Černého a manažera Pešíra.

Ne jen kvůli víkendové kauze reprezentantů Coufala, Kuchty a Brabce, kteří v noci ze soboty na neděli, necelé dva dny před klíčovým zápasem celé kvalifikace, flámovali.

Různých kauz a kauziček kolem národního týmu v posledních dnech a týdnech přibývalo. A hlavně na trenéra, který byl v popředí, houstnoucí atmosféra viditelně dolehla.

Své tahy na hřišti i mimo něj navíc často nebyl schopný zřetelně vysvětlovat, do svých vyjádření nejen na tiskových konferencích se zamotával nebo odpovídal vyhýbavě, což ho u veřejnosti sráželo.

Působil nejistě, zlomeně, odevzdaně.

Po říjnových zápasech s Albánií (0:3) a Faerskými ostrovy (1:0) vypadal při rozhovorech smířený s tím, že u týmu skončí. Přesto ho výkonný výbor v čele s předsedou Fouskem nakonec podržel, protože prý na změnu „nebylo dost času.“

Nyní Šilhavý, kterému asociace před měsícem po vzájemné dohodě jen zkrátila původně platnou smlouvu, oznámil svůj konec sám. Vítězství nad oslabeným soupeřem z Moldavska a postupu na Euro navzdory.

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý se svým realizačním týmem před utkáním kvalifikace o Euro proti Moldavsku.

Hráči, kterým věřil a na nichž svůj tým stavěl, ho totiž o víkendu zklamali a podrazili. To byla poslední kapka.

Přitom ještě letos v březnu, na startu kvalifikace o Euro, pozval do reprezentace několik nováčků a s týmem v Edenu smáznul Polsko 3:1. Na chvíli se možná zdálo, že po nevydařeném boji o postup na mistrovství světa v Kataru zase chytil druhý dech.

„Mám opravdu radost,“ hlásil tehdy. „Vyšlo nám to se vším všudy.“

Jenže vzápětí následovala remíza v Moldavsku (0:0), vybublal spor se záložníkem Antonínem Barákem, nepovedl se domácí utkání s Albánií (1:1) a už vůbec ne ten odvetný v Tiraně (0:3).

Do toho podivné čachry s nominovanými a posléze donominovanými hráči před posledními duely proti Polsku (1:1) a Moldavsku (3:0). A teď ještě aféra z olomouckého nočního klubu Belmondo. Mohlo to vůbec dopadnout jinak?

Za pět let Šilhavý v národním týmu odkoučoval 58 zápasů, má 28 výher, 10 remíz a 20 porážek. V pondělí podruhé dovedl tým na evropský šampionát, přesvědčivá cesta to ale nebyla.

Na prvním Euru v roce 2021 byl přitom s mužstvem až ve čtvrtfinále, což byl úspěch a vrchol jeho reprezentační éry. Pak už následovala nevydařená kvalifikace o světový šampionát, náraz v baráži ve Švédsku a první vážné spekulace o jeho odvolání.

Po nich jako by postupně ztrácel elán i pozitivní energii, kterou dřív dokázal přenést na hráče. I proto nyní odchází.