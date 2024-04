Evropská šance pro Teplice. Ve srandě to v kabině zazní, přiznává Trubač

„Někdo to v kabině ze srandy řekne, ale myslím si, že tohle bereme s velkou pokorou,“ tvrdí za severočeský tým záložník Daniel Trubač. „Poháry jsou reálné, nikdo neví, co bude. Ale my jsme hlavně rádi, že jsme se do prostřední skupiny dostali.“

Teplice v Evropě 1971/72 Pohár UEFA, 1. kolo Zagłębie Wałbrzych 2:4 (0:1, 2:3)

1999/00 Liga mistrů, 3. předkolo Borussia Dortmund 0:2 (0:1, 0:1) Teplice - Dortmund, momentka z duelu z roku 1999. 1999/00 Pohár UEFA, 1. kolo Ferencváros 4:2 (3:1, 1:1), 2. kolo Mallorca 1:5 (1:2, 0:3)

2002 Pohár Intertoto, 2. kolo Santa Clara 9:2, 3. kolo Kaiserslautern 5:2 (1:2, 4:0), semifinále Boloňa 2:8 (1:5, 1:3)

2003/04 Pohár UEFA, 1. kolo Kaiserslautern 3:1 (2:1, 1:0), 2. kolo Feyenoord 3:1 (2:0, 1:1), 3. kolo Celtic 1:3 (0:3, 1:0)

2004 Pohár Intertoto, 1. kolo Šoproň 3:2 (0:1, 3:1), 2. kolo Jaroslavl 1:4 (1:2, 0:2)

2005/06 Pohár UEFA, 2. předkolo Partizan Minsk 3:2 (1:1, 2:1), 1. kolo Espaňol Barcelona 1:3 (1:1, 0:2)

2006 Pohár Intertoto, 2. kolo Grasshopper 0:4 (0:2, 0:2)

2009/10 Evropská liga, 4. předkolo Hapoel Tel Aviv 2:3 (1:2, 1:1).

Skláři si ji zajistili kolo před finišem základní části, kterou zakončí v neděli v Plzni. A současný systém ligy jim ještě dává naději na nečekaný bonus. Vítěz dvoukolového play off střední skupiny vyzve o Evropu pátého z titulové nadstavby, takže do pohárů se může dostat i desátý tým ligy. Konkrétně do pavouku Konferenční ligy.

Poslední účast sklářů na mezinárodní scéně se datuje do léta 2009, kdy mužstvo kouče Jiřího Plíška ve čtvrtém předkole Evropské ligy vypadlo s izraelským Hapoelem Tel Aviv.

Teď jsou Teplice hlavně rády, že zase nezabředly do záchranářské šlamastyky. „Psychicky pro nás jedině dobře. Pro mě osobně to bylo dlouhé. Jsem na Stínadlech sedmou sezonu a pětkrát jsme hráli ve spodní skupině,“ připomněl Trubač. „Máme mladý tým, budeme motivovat kluky, abychom došli co nejdál.“

Fatální bitvy o všechno skláře zocelily. „Zvlášť mladší se potřebují naučit hrát pod tlakem, protože pak přijdou třeba i větší zápasy a oni se budou chtít posouvat. Pro tuhle zkušenost může být spodní skupina dobrá, ale co se týče postavení týmu, nikdo nechce hrát o záchranu,“ oklepal se 26letý záložník, který přišel ze Slavie v létě 2017, aniž za ni po přesunu z Hradce Králové nastoupil.

Na Stínadlech se stal oporou a přizpůsobil se i náročnému stylu trenéra Zdenka Frťaly. Ofenzivní šikula musí hrát poctivě i dozadu.

„Nevadí mi to. Kdybych se nepřinutil, tak pod trenérem Frťalou nehraju. Plním, co po mně chce, a nese to ovoce, to je důležité. Ofenzivní hráči taky musí pracovat pro tým, to je základ,“ poukázal na mantru slovenského kouče. „Jemu patří největší dík, že nás dokázal ustálit ve výkonech. To podle mě byla alfa a omega minulých sezon, že jsme měli velké výkyvy. A když šlo do tuhého, zápasy jsme nezvládali. Tohle je teď jiné.“

Teplice jsou desáté, vyhoupnout se můžou ještě na 7. místo. „Rozhodlo hodně faktorů, ten nejdůležitější je, že jsme zvládali zápasy s týmy zespodu. Třeba se Zlínem. Hranice mezi střední a záchranářskou skupinou je tenká,“ uzavřel Trubač.