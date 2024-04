Vývoz českého nábytku klesá, na vině je Německo. Výrobci hledají nové trhy

„Pokles exportu nábytku je způsoben nižším zájmem zákazníků v cílových destinacích. Zejména tedy problémy na německém trhu, kam proudí největší část v tuzemsku vyrobeného nábytku,“ říká Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů.

Čeští výrobci měli v uplynulém roce největší odbyt právě tam, na druhém místě pak v Nizozemsku a dále ve Francii a na Slovensku. „Německo se potýká s ekonomickými problémy, které se projevily poklesem poptávky po českém nábytku. V ekonomicky horších časech lidé tyto odkládají, nábytek lze totiž považovat za zboží dlouhodobé spotřeby,“ dodává Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities.

Pandemie míchala kartami

Německo však není jediným důvodem, který stojí za poklesem exportu. Trh se nyní částečně vrací do období před pandemií koronaviru. Během pandemie, kdy lidé nemohli cestovat a utrácet za řadu běžných věcí, se hodně věnovali renovaci domů a bytů a tím i pořizování nejrůznějšího vybavení.

„To se vzhledem k následné materiálové a logistické krizi přelilo i do dalších let včetně roku 2022, kdy se ještě uspokojovala zvýšená poptávka z pandemického období,“ vysvětluje Petr Smutný, partner PwC Česká republika a expert na restrukturalizace. Rok 2023 už byl ale jiný, naplno zasažený inflací, kdy lidé začali šetřit a omezovat spotřebu.

Nábytkářský sektor je navíc přímo navázaný na ten stavební. „Exportní výsledky zde ovlivňuje také provázanost na sektor stavebnictví a konkrétní developerské projekty, které mají vliv na poptávku po nábytku v jednotlivých zemích,“ uvádí Zuzana Jesenská, exportní konzultantka společnosti CzechTrade.

Pokud ubude developerských projektů a staví se méně, má to přímý vliv na odbyt nábytku. Problematická také nyní může být dostupnost materiálů a komponentů a konkurenceschopnost. „Situace pro české nábytkáře do budoucna není jednoduchá. Konkurenční výhoda je kvůli drahým energiím a pracovní síle spíše na straně asijských výrobců,“ Petr Smutný.

Prognózy jsou nejednoznačné

Prognózy na letošní rok jsou pro české nábytkáře nejednoznačné. „Dokud se výrazně nezlepší situace v Německu, nelze očekávat zásadní oživení českého exportu s nábytkem,“ myslí si Štěpán Křeček.

Podle Tomáše Lukeše je však na prognózy ještě brzy. „Loni touto dobou byly velké výkyvy. Některé měsíce byly poklesy i okolo dvaceti procent. A nakonec celková hodnota výroby nábytku poklesla jen velmi málo. Nicméně současná situace je relativně příznivá a vypadá to, že bychom se opět měli vrátit k růstu,“ myslí si.

V nastalé nejistotě a s nižším odbytem do zahraničí se tak Čeští výrobci nábytku možná budou muset poohlédnout po nových příležitostech. „Ty spatřujeme například v zemích jako je Saúdská Arábie, Omán nebo Spojené arabské emiráty, kde evidujeme poptávku po luxusním a kvalitním nábytku,“ říká Zuzana Jesenská a dodává, že CzechTrade v těchto teritoriích pro firmy připravuje společnou expozici pro prezentaci českých výrobků.

Čeští nábytkáři tak budou moci své řemeslo prezentovat například na listopadovém mezinárodním stavebním veletrhu v Saúdské Arábii. Další příležitost budou mít na mezinárodním veletrhu stavebnictví, interiérového a exteriérového vybavení a architektury Home and Build EXPO 2024 v Ománu. „Výhodou vstupu na trh do Saúdské Arábie je především to, že tam aktuálně probíhá stavební boom. Omán je zase velmi otevřený evropským produktům,“ popisuje Zuzana Jesenská.