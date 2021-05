Program fotbalového mistrovství Evropy 2021 (11. června až 11. července)

Titul obhajuje Portugalsko, které ve finále v roce 2016 přemohlo domácí Francii 1:0 po prodloužení.

Euro se původně mělo uskutečnit v červnu a v červenci 2020, ale kvůli pandemii koronaviru ho vedení Evropské fotbalové unie (UEFA) o rok posunulo.



Podruhé v historii se závěrečného turnaje zúčastní čtyřiadvacet zemí, čili takřka polovina všech evropských národních mužstev.

Herní plán s dvanácti městy ve dvanácti různých zemích doznal změny až v dubnu 2021, kdy o pořadatelství přišly Bilbao a Dublin, kde pořadatelé nemohli garantovat diváky na tribunách. Zůstalo jen jedenáct měst a Petrohrad figuruje v rozpisech dvou základních skupin.



Zapojení tolika zemí je na počest šedesátiletého výročí od prvního evropského šampionátu, jak to v červnu 2012 navrhl tehdejší předseda UEFA Michel Platini.

Hostitelskými městy jsou vedle Říma také Baku (skupina A), Kodaň (skupina B), Petrohrad (skupina B a E), Amsterdam, Bukurešť (skupina C), Londýn, Glasgow (skupina D), Sevilla (skupina E), Mnichov a Budapešť (skupina F).

Největší porci zápasů hostí londýnské Wembley, vedle tří utkání Anglie ve skupině také osmifinále, obě semifinále a finále.

Další pořadatelská města mají vedle tří skupinových zápasů po jednom duelu v play off: Baku, Mnichov, Řím a Petrohrad dostaly čtvrtfinále, ostatní osmifinále.



Los soutěže Euro 2021 Základní skupiny - Skupina A 11. 6. 2021 Turecko Itálie 21:00 12. 6. 2021 Wales Švýcarsko 15:00 16. 6. 2021 Turecko Wales 18:00 16. 6. 2021 Itálie Švýcarsko 21:00 20. 6. 2021 Itálie Wales 18:00 20. 6. 2021 Švýcarsko Turecko 21:00 Základní skupiny - Skupina B 12. 6. 2021 Dánsko Finsko 18:00 12. 6. 2021 Belgie Rusko 21:00 16. 6. 2021 Finsko Rusko 15:00 17. 6. 2021 Dánsko Belgie 18:00 21. 6. 2021 Rusko Dánsko 21:00 21. 6. 2021 Finsko Belgie 21:00 Základní skupiny - Skupina C 13. 6. 2021 Rakousko S. Makedonie 18:00 13. 6. 2021 Nizozemsko Ukrajina 21:00 17. 6. 2021 Ukrajina S. Makedonie 15:00 17. 6. 2021 Nizozemsko Rakousko 21:00 21. 6. 2021 S. Makedonie Nizozemsko 18:00 21. 6. 2021 Ukrajina Rakousko 18:00 Základní skupiny - Skupina D 13. 6. 2021 Anglie Chorvatsko 15:00 14. 6. 2021 Skotsko Česko 15:00 18. 6. 2021 Chorvatsko Česko 18:00 18. 6. 2021 Anglie Skotsko 21:00 22. 6. 2021 Česko Anglie 21:00 22. 6. 2021 Chorvatsko Skotsko 21:00 Základní skupiny - Skupina E 14. 6. 2021 Polsko Slovensko 18:00 14. 6. 2021 Španělsko Švédsko 21:00 18. 6. 2021 Švédsko Slovensko 15:00 19. 6. 2021 Španělsko Polsko 21:00 23. 6. 2021 Slovensko Španělsko 18:00 23. 6. 2021 Švédsko Polsko 18:00 Základní skupiny - Skupina F 15. 6. 2021 Maďarsko Portugalsko 18:00 15. 6. 2021 Francie Německo 21:00 19. 6. 2021 Maďarsko Francie 15:00 19. 6. 2021 Portugalsko Německo 18:00 23. 6. 2021 Německo Maďarsko 21:00 23. 6. 2021 Portugalsko Francie 21:00 Osmifinále - Osmifinále 1 26. 6. 2021 2A 2B 18:00 Osmifinále - Osmifinále 2 26. 6. 2021 1A 2C 21:00 Osmifinále - Osmifinále 3 27. 6. 2021 1C 3DEF 18:00 Osmifinále - Osmifinále 4 27. 6. 2021 1B 3ADEF 21:00 Osmifinále - Osmifinále 5 28. 6. 2021 2D 2E 18:00 Osmifinále - Osmifinále 6 28. 6. 2021 1F 3ABC 21:00 Osmifinále - Osmifinále 7 29. 6. 2021 1D 2F 18:00 Osmifinále - Osmifinále 8 29. 6. 2021 1E 3ABCD 21:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 1 2. 7. 2021 Osmif_6 Osmif_5 18:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 2 2. 7. 2021 Osmif_4 Osmif_2 21:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 3 3. 7. 2021 Osmif_3 Osmif_1 18:00 Čtvrtfinále - Čtvrtfinále 4 3. 7. 2021 Osmif_8 Osmif_7 21:00 Semifinále - Semifinále 1 6. 7. 2021 Čtvrtf_2 Čtvrtf_1 21:00 Semifinále - Semifinále 2 7. 7. 2021 Čtvrtf_4 Čtvrtf_3 21:00 Finále - Finále 11. 7. 2021 Semif_1 Semif_2 21:00

Česká reprezentace se ve skupině D utká se Skotskem, Chorvatskem a Anglií, přičemž úvodní dva duely sehraje v glasgowském Hampden Parku a poslední zápas proti favorizované Anglii v Londýně ve Wembley.

Česko ve své samostatné historii ještě na kontinentálním mistrovství nechybělo. V roce 1996 bylo stříbrné, o čtyři roky později nepostoupilo ze skupiny. V roce 2004 bylo třetí, pak opět skončilo už v základní skupině. V roce 2012 dosáhlo na čtvrtfinále, naposledy v roce 2016 z toho byla poslední příčka ve skupině.

Na blížícím se turnaji má velkou šanci se do play off probít, do osmifinále totiž postoupí první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší mužstva z třetích míst.