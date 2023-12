Nový pomocník pro rozhodčí: čip v míči rozezná ruku i ofsajd. Už na příštím Euru

Se zprávou jako ze vzdálené budoucnosti přišel začátkem týdne britský deník The Times. Fotbal tak dělá po zavedení systému VAR či schválení poloautomatické ofsajdové čáry, která pracuje na základě schopností umělé inteligence, další krok při vlastní technologické revoluci.

Taky vás napadá, kde se tohle všechno jednou zastaví?

Nové míče od společnosti adidas, jež Němci pojmenovali Fussballliebe, v překladu Fotbalová láska, v sobě skrývají senzor, jenž je schopen vnímat a hlavně zaznamenat pohyb až 500krát za sekundu.

Nedivte se proto, že organizátoři k jednotlivým balonům vyfasují také nabíjecí podložky, což může znít v Česku, kde VAR stále funguje v polních podmínkách přenosových vozů bez odpovídajícího technického zajištění, jako fata morgana.

„Poloautomatizovaný systém, který používáme například v zápasech Champions League, nám pomohl snížit dobu jednotlivých ofsajdových verdiktů z 88 sekund na 41,“ zdůraznil Roberto Rosetti, šéf rozhodčích UEFA. „Přesto nadále pracujeme na novém technologickém řešení, které našim sudím usnadní práci ještě výrazněji.“

A výsledek uvidí fanoušci právě na nadcházejícím Euru v Německu.

Čip by měl fungovat v tandemu s technologií, která prostřednictvím několika bodů na tělech fotbalistů, jež sledují speciální kamery, v reálném čase snímá jejich pohyb a následně vytvoří jeho 3D animaci. Na základě počítačového obrazu pak videorozhodčí dostane přesnou informaci o tom, v jakém momentu a kde konkrétně se balon dotkl hráčova těla.

Jak bude fungovat speciální čip v míči pro Euro? Pohyb snímá 500krát za sekundu, senzor je ve středu balonu a lze ho nabíjet.

Kromě přesnějšího odhalování ofsajdů takový systém pomůže zejména v nepřehledných situacích, při nichž se fotbalista dotkne míče rukou těsně před dosažením branky.

Počítá se i s využitím při penaltových incidentech, byť při jejich posuzování většinou primárně nejde pouze o to, jestli se balon paže dotkl, ale spíš v jakém kontextu. Poslední slovo tak bohudík (nebo bohužel?) nadále zůstane rozhodčím z masa a kostí...

Do budoucna se počítá například i s variantou, kdy by asistenti rozhodčího dostali do sluchátka okamžitý signál při jakémkoli postavení mimo hru nad padesát centimetrů, aby mohli okamžitě zdvihnout praporek a signalizovat. Aktuálně jsou totiž instruováni k tomu, aby jednotlivé situace nechali dohrát, a až následně ukázali, zda-li se z jejich pohledu o ofsajd jednalo, či nikoli. Pokud navíc padne gól nebo dojde třeba k penaltovému faulu, všechno ještě jednou prověřuje VAR.

V tuzemsku, kde bude teprve od léta v návaznosti na novou televizní smlouvu k dispozici alespoň kalibrovaná ofsajdová čára, jakýsi předstupeň poloautomatizovaného řešení využívaného v soutěžích UEFA, kvůli neprůkazným záběrům při sporných chvilkách nezřídka dochází k dohadům či konspiracím.

Ty se ovšem nevyhýbají ani technologicky rozvinutějšímu zahraničí. Změní něco nový míč?