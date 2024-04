Stát se zbavuje dvou zchátralých domů v Harrachově, nabízí je za 112 milionů

Radnice se do soutěže přihlásit neplánuje, protože cenu bytových domů považuje harrachovský starosta Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) za nepřiměřenou. Tu stanovilo ministerstvo podle vyhlášky na základě účetní hodnoty, kterou zvýšilo zhruba o deset procent.

Jeden dům se nabízí za bezmála 46 milionů korun, druhý je ještě o 20 milionů dražší. Cena za byt tak v průměru vychází na 7,5 milionu korun.

Pro srovnání ceny bytů v Harrachově začínají podle realitních makléřů zhruba od pěti milionů korun za garsonku, byt 2+kk lze pořídit za ceny kolem šesti milionů korun, záleží na stáří a vybavení. V případě nových projektů může zájemce za byt zaplatit i 19 milionů korun.

Oba domy postavené v 90. letech pro skláře potřebují podle starosty zásadní rekonstrukci. „Ty baráky jsou ve špatném technickém stavu, musí se odstranit balkony, které jsou neopravitelné. Podle posudku, který máme, se do těch domů musí investovat tak 70 milionů korun, aby nějak fungovaly,“ řekl Vašíček.

Rekonstrukci podle něj potřebují střechy i další části domů, které jsou po 30 letech ve špatném stavu. Komplikací pro případného investora je podle starosty také to, že domy stojí na pozemcích, které nepatří státu, ale městu.

Za nájemníky se postavila radnice

Dva domy s patnácti byty v místní části zvané Klondajk patřily původně městu. Soud je ale v listopadu 2021 přiřkl státu v rámci vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století. Po převzetí předložil stát nájemníkům nové smlouvy s tržním nájemným, které bylo až pětkrát vyšší než to, co lidé platili do té doby. Navíc žádal doplatit nájemné za předcházející období, často až statisíce korun. To nájemníci - většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé - odmítli a postavila se za ně i radnice.

V reakci podal loni na jaře Harrachov žalobu, kterou se domáhal zbourání domů. Podle vedení města nemá ministerstvo financí k jejich užívání takzvaný právní titul, na uvolněném stavebním pozemku chtěla radnice vybudovat nové nízkoenergetické bydlení pro obyvatele obou domů. Stát pak ve sporu ustoupil, nájemné zvýšil jen o pětinu a nájemníci dostali podle Vašíčka nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Případný zájemce o koupi musí podle starosty počítat s tím, že má město na domy předkupní právo. Navíc domy v 90. letech Harrachov převzal rozestavěné a dokončil je, tyto peníze tak může po kupci požadovat.