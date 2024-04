Odešla z Twitche, přesto je Amouranth stále nejsledovanější streamerkou světa

Ve svých třiceti letech patří Kaitlyn Michelle Siragusa, vystupující na internetu pod přezdívkou Amouranth, mezi ty nejzkušenější osobnosti streamerské scény. I po dlouhých letech na scéně (viz náš profilový článek) stále dokáže své diváky bavit a odrážet výpady nekonečného zástupu mladších a dravějších konkurentek.

Streamerka Amouranth se už roky sluní na vrcholu, i když je internet plný daleko explicitnějších hereček,

Nejlepším důkazem budiž opětovné vítězství ve čtvrtletní statistice nejsledovanějších streamerek, který sestavil magazín Streamcharts. Žebříček opanovala s téměř 5 a půl milionem odkoukaných hodin, což je přibližně o třetinu více, než má na druhém místě japonsko-kanadská hráčka střílečky Valorant Kyedae.

Dlužno ovšem podotknout, že se Amouranth snaží, jak to jde, za kvartál totiž odvysílala více než tisíc hodin napříč rovnou dvěma platformami. I když totiž podepsala lukrativní smlouvu se streamovací službou Kick (psali jsme tady), stále občas vysílá i na Twitchi, kde se prvně proslavila.

I vtubeři si oblíbili streamování na výstřih.

Pravda, její tvorba už toho s počítačovými hrami příliš společného nemá a místo toho převážně ukazuje své tělesné vnady, na druhou stranu to dělá tak dobře, že se lidem stále ještě neokoukala. A to ani ještě nemusela sklouznout do žánru regulérní pornografie, jak to dělají mnohé její kolegyně.

Největší hrozbu Amouranth tak paradoxně nepředstavují mladší, hezčí a vtipnější streamerky z masa a kostí, ale tzv. vtubeři, tedy ryze virtuální osobnosti rozpohybované pomocí sofistikovaného softwaru, které jsou aktuálně největším hitem na poli streamingu. Například anime dívka vystupující pod jménem Usada Pekora dosahuje oproti Amouranth takřka dvojnásobných čísel.

Také začínáte mít ten pocit, že už dnešní mládež příliš nechápete?