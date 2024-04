BlizzCon 2024 nebude

Ačkoli například Warcraft letos oslaví 30 let od svého vzniku a World of Warcraft zahájil provoz před 20 lety, Blizzard to na tradiční akci BlizzCon, která funguje už od roku 2005, neoslaví.

„Nebylo to lehké rozhodnutí, protože BlizzCon pro nás všechny zůstává výjimečnou událostí a víme, že se na něj mnozí z vás těší. Ačkoli k letošnímu ročníku přistupujeme jinak a stejně jako v minulosti jsme zkoumali různé formáty akcí, ujišťujeme vás, že se stejně jako dříve těšíme na to, že BlizzCon v příštích letech opět uspořádáme,“ píše Blizzard.

Od vydání Warcraft: Orcs & Humans letos uplyne 30 let.

Důvodem tentokrát nemá být vliv Microsoftu, který loni koupil celé vydavatelství Activision Blizzard, ale zřejmě fakt, že Blizzard nebude mít v době Blizzconu, tedy začátkem listopadu, co představit.

Studio má pro letošek dvě želízka v ohni: chystá se expanze The War Within pro World of Warcraft a také první datadisk pro Diablo 4 nazvaný Vessel of Hatred. Ačkoli přesná data vydání prozatím nebyla oznámena, předpokládá se, že obě hry budou už tou dobou venku. Co se ostatních projektů týče, chystaná survival hra byla letos v lednu zrušena. A z oznámení nového rozšíření pro kartičky Hearthstone či hrdiny do střílečky Overwatch 2 se našlapaný event uplést nedá.

BlizzCon se vrátí, slibuje Blizzard.

Blizzard ostatně dodal, že datadisky pro World of Warcraft a Diablo 4 blíže představí na různých akcích. Nabízí se showcase Xboxu v rámci Summer Games Festu v červnu či srpnový GamesCom. Zároveň chce oslavit i 30 let Warcraftu.

„I když se tyto akce od BlizzConu liší, využijeme veškerou naši kreativitu a představivost, abychom se postarali o to, že se ponesou ve stejném duchu oslav a pospolitosti. Doufáme, že tyto zážitky – vedle několika živě vysílaných akcí, na kterých vás budeme informovat o dění v našich herních světech – zachytí podstatu toho, co dělá komunitu Blizzardu tak výjimečnou,“ uzavírá Blizzard.