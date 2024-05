Hráči poskytují výkon počítačů na generování AI porna. Dostávají za to cetky

Ceny grafických karet už naštěstí nedosahují tak extrémních hodnot, jako tomu bylo v období pandemie covidu, přesto nejde o nijak levnou záležitost. U běžného člověka, který je nepoužívá pro práci, ale „jen“ na hraní videoher a má k tomu navíc ještě jiné koníčky a rodinu, pak navíc platí, že draze nakoupený hardware po většinu času jen leží ladem a ztrácí na hodnotě. Jeho plný výkon totiž najde využití jen při s přibývajícím věkem stále vzácnějších „nočních“ sedáncích. Proč tedy jeho kapacity ve chvílích volna nezkusit pronajmout?

Počítačová grafika je stále detailnější, umělá inteligence pak dokáže vytvořit scény nerozeznatelné od reality.

Nabízí se samozřejmě těžba kryptoměn, ta už však kvůli vzrůstu cen energií není tak výhodná jako dřív. Využití lze najít i pro spolupráci na výzkumných projektech, například NASA využívá cloudy k hledání anomálií ve snímcích vesmíru, obrovské výpočetní síly sdílených počítačů ale potřebují prakticky v každém vědním oboru. Najdou se ale i tací, kteří své počítače propůjčí ke generování pornografie za virtuální oblečky do Fortnite.

Přesně to totiž nabízí společnost Salad, provozující stejnojmennou cloudovou službu, která pronajatý výkon dále „propůjčuje“ k využití společnostem provozujícím umělou inteligencí řízené generátory obrázků a videí. Ano, uživatelé při registraci mají možnost odškrtnout, že na jejich počítači žádná pornografie vznikat nebude, v tom případě bude ale jejich už tak malý zisk ještě menší.

Za tvorbu virtuálního porna dostávají hráči virtuální oblečky.

Salad totiž sice slíbený čas přepočítává na dolary, ty ale uživatelé nedostanou na účet, ale jen ve formě kreditů směnitelných za virtuální odměny. Kromě platidel do populárních her jako Fortnite nebo Roblox to mohou být například dárkové certifikáty do konzolových obchodů, případně poukázky ke službám jako Twitch, Discord nebo PayPal.

Salad nemá žádnou kontrolu nad obsahem, který s jeho pomocí umělá inteligence generuje, a dokonce ani „nevidí“, co vlastně odesílá do světa. Pro jistotu tak jako potenciální pornografii označuje všechny grafické výstupy. Přeci jen ale známe chování uživatelů internetu, takže si neděláme žádné iluze a předpokládáme, že pornografie tvoří podstatnou část takto vytvářeného obsahu.

Obětí AI generovaného porna se stala i streamerka Pokimane.

A kde je tedy problém? Inu v tom, že počítačem generované materiály mají často atributy nekonsensuální pornografie, tedy zobrazují jedince, kteří k tomu nedali svůj souhlas. Pro příklad nemusíme chodit daleko: není to tak dávno, co svět obletěly falešné snímky nahé zpěvačky Taylor Swift, podobné nechtěné pozornosti se dostává i řadě dalších celebrit, nevyjímaje populární herní streamerky (viz náš článek). Stejným způsobem pak může vznikat dokonce i dětská pornografie.

Že to není jen paranoia, dokazuje analýza online magazínu 404, která upozornila, že Salad spolupracuje například se společností CivitAI, která se už z výše zmíněných praktik v minulosti musela zodpovídat.

Samozřejmě platí, že nárůst AI pornografie zastavit nelze, vydělávat na tom je ovšem poněkud cynické, a to i v případě, že za to dostanete jen robluxy. Na druhou stranu lze jisté pozitivum vidět v tom, že se rychle blíží doba, kdy už kvůli neopatrně nasdíleným choulostivým fotografiím nebude možné nikoho vydírat, umělá inteligence totiž dokáže svléknout každého.