Loď při smrtelné srážce na Dunaji řídil Čech. Soud mu zakázal opustit bydliště

K incidentu došlo 18. května. Podle soudních dokumentů do výletní lodi MS Heidelberg řízené kapitánem se nedaleko Veröce severně od Budapešti srazilo narazilo menší motorové vozidlo se sedmi pasažéry.

Řidič člunu byl údajně opilý. Plavidlo bylo rozdrceno, dva lidé zemřeli, jeden dokázal vyplavat na břeh. Po dalších pěti lidech v následujících dnech policisté pátrali. Policie podle portálu telex.hu dnes našla tělo devatenáctiletého muže mezi obcemi Vác a Szödliget několik kilometrů po proudu řeky od místa neštěstí.

Kapitán hotelové lodi si sice nárazu všiml, ale aniž by se přesvědčil o tom, do čeho plavidlo narazilo, pokračoval nezměněnou rychlostí. Obětem nepomohl, ani neuvědomil posádku a neprovedl záchranný protokol.

Tím vším podezřelý český kapitán porušil několik platných pravidel lodní dopravy a vodního provozu, uvádí maďarská média s odvoláním na soudní dokumenty.

Podezřelý kapitán je český občan, ale má hlášený pobyt v Maďarsku. Jeho obhajoba podala odvolání, rozsudek je nepravomocný.

Loď MS Heidelberg plula z Budapešti do bavorského Pasova. Nynější nehoda v Maďarsku oživila vzpomínky na pět let starou katastrofu, při které v Budapešti na Dunaji velká výletní loď narazila do vyhlídkového plavidla. Zemřelo tehdy 27 lidí, převážně turistů z Jižní Koreje.