Maďarsko, které je členem Evropské unie a NATO, odmítá poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc. Budapešť se také snaží neúčastnit se dlouhodobého plánu NATO na poskytnutí pomoci Ukrajině. Tento plán maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó nazval „šílenou misí“, napsal Reuters a dodal, že „nacionalista Orbán“, který je u moci od roku 2010, postavil svou kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu na slibu, že udrží zemi mimo konflikt. Volby by podle něj mohly rozhodnout o válce a míru v Evropě.

„Ruská armáda vede vážnou a obtížnou válku s Ukrajinci. Kdyby byli Rusové dost silní na to, aby porazili Ukrajince na jeden zátah, už by to udělali,“ řekl Orbán a zdůraznil, že vojenské schopnosti NATO daleko převyšují schopnosti Ukrajiny, a proto je nepravděpodobné, že by Rusko nebo jakákoli jiná země podnikla útok proti NATO.

„Nepovažuji za logické, že Rusko, které nedokáže porazit ani Ukrajinu, by najednou přišlo a spolklo celý západní svět,“ řekl Orbán. „Šance na to je extrémně malá,“ dodal. Orbán rovněž uvedl, že zmínky o ruské hrozbě považuje za předehru pro hlubší zapojení Západu do války na Ukrajině.

„Pravděpodobnost, že by někdo – nejen Rusko, ale kdokoliv – se nyní rozhodl napadnout země NATO, je mimořádně malá, a proto odkazy na ‚ruskou hrozbu‘ vykládám spíše jako manévr Západu a Evropy při přípravě zapojení se do války,“ prohlásil Orbán podle ruského portálu Lenta.ru.

Ruská státní agentura TASS z Orbánova vystoupení zdůraznila, že Maďarsko se nehodlá podílet na krocích NATO, které by zemi mohly zavléci do války na Ukrajině a do přímého střetu s Ruskem. Orbán podle TASS tvrdil, že v Bruselu „pracovní skupiny pracují na tom, jak by se NATO mohlo zúčastnit této války“, ale „Maďarsko je proti tomu“ a Orbánova vláda pracuje na tom, aby Maďarsko mohlo zůstat členem aliance bez toho, že by se do války zapojilo. O tomto Orbánově výroku informovala také maďarská agentura MTI.

Reuters připomněl, že vztahy mezi Budapeští a Washingtonem se pokazily kvůli tomu, že Maďarsko odkládalo ratifikaci vstupu Švédska do NATO, a také kvůli tomu, že Orbán zachoval vřelé vztahy s Moskvou navzdory rozpoutání ruské války proti Ukrajině.