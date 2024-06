Policie ve zvýšené pohotovosti. Ještě dnes posílí dohled na veřejných místech

Podle informací iDNES.cz se hrozba týká útoku na infrastrukturu a všichni policisté přešli do režimu „teror“ a to po celých 24 hodin služby až do odvolání. Dostali nařízeno všímat si všech podezřelých osob, které se budou pohybovat zejména v okolí autobusových či vlakových nádraží. Ministr vnitra Vít Rakušan informace iDNES.cz potvrdil s tím, že bezpečnostní složky v tuto chvíli nemají přímou informaci o konkrétní hrozbě.

„Mohu potvrdit, že policie aktuálně podniká preventivní opatření. Zvýšení riziko ale lidem v Česku nehrozí a policie nemá informace o bezprostředním ohrožení. Další informace policie sdělí, jakmile to bude možné,“ řekl iDNES.cz před sobotní 23. hodinou ministr vnitra Vít Rakušan.

Podle zjištění MF DNES píše vedení policie policistům, že se mají zaměřit obecně na obchodní centra, depa MHD jak autobusová, tak tramvajová či autobusová a vlaková nádraží. Všímat si policisté podle třech zdrojů mají zejména osob v okolí a „všech neobvyklých jevů.“ „Zaznamenané poznatky vyhodnocujeme, zároveň se jedná hrozbu netýkající se jen České republiky, ale širšího kontextu,“ uvedl zdroj z vedení policie.