Zdařile opustit dětský domov? Mladým chybí peníze i důvěra, neúspěch stojí miliony

Klára se do dětského domova dostala, když jí bylo 12 let. „Nejlepší je sice mít milující rodinu, ale tehdy to bylo to nejlepší, co mě potkalo,“ vypráví. Spolu se dvěma sourozenci si prošli týráním a zneužíváním ze strany matky a nevlastního otce.

Nyní je jí 21 let a studuje filmovou režii na bratislavské univerzitě. Odchodu z domova, který ji brzy čeká, se bojí. „Najednou budu sama. Bojím se, že dopadnu jako moji rodiče, že si pokazím celý život,“ říká.

Dětským domovem prošel také Jarek. „Mě i bráchu mlátil nevlastní táta. Mámu taky. Žil jsem ve světe, který absolutně nefungoval,“ vzpomíná. Rodinná situace vedla až k tomu, že se dostal do dětského domova ve Vizovicích. Z toho odešel před dvěma lety, zvládl se osamostatnit a v současné době se věnuje tanci a taneční choreografii.

Strach z toho, že selže, ale zůstává. „Neustále se bojím, že když něco pokazím, tak jsem naprosto skončil a nikdo mi nepomůže,“ říká. A není jediný.

Podle nové analýzy projektu Neviditelní je v Česku mladých dospělých ve věku 18-26, kteří odešli z dětského domova, 5 589. Přibližně jen polovina z nich zvládne přechod z instituce do běžného života. Podle ekonoma a ředitele výzkumu CETA Aleše Roda jsou ekonomické dopady neúspěšného odchodu z dětského domova dvojího rázu – jednotlivce i státu.

Děti mohou zůstat v dětských domovech i po osmnáctých narozeninách v případě, že mají stále status studenta. Nejdéle však do 26 let.

Jeho náklady se podle expertních odhadů při neúspěšném přechodu do reálného života mohou vyšplhat od 269,7 až do 385,3 milionů ročně. Podle Roda jde především o nezaplacené daně, sociální zabezpečení a o další náklady.

Start dětí navíc komplikují i další faktory, jako je nedostatek peněz při osamostatňování. Mladí dospělí dostávají do začátku „odchodné“, které se pohybuje mezi 15 a 25 tisíci korun.

„Odchodné je při dnešních cenách bydlení neúnosné. Často chtějí pronajímatelé kauci a první nájem, což je spousta peněz,“ říká spoluzakladatelka organizace Dejme šance dětem Michaela Chovancová.

„Pokud bychom částku odchodného dali při příchodu dítěte do nějakého fondu, tak by mohla být poté daleko vyšší,“ uvádí jedno z možných řešení Rod. Překážkou může být dětem také vzdělání. „Děti se nevzdělávají tam, kde by jim to šlo nejlépe, ale kde je to nejblíže z domova,“ upozorňuje.

Chybí důvěra v lidi i instituce

Podle Chovancové je jedním z důležitých faktorů, které brání dětem k hladkému přechodu z dětského domova, nedostatek důvěry. „Od začátku se jim často lže. Rodiče jim lžou, že všechno bude dobré. Pak jednoho dne přijde paní z OSPODu a za asistence policie je od rodiny oddělí. Dětem poví, že pojedou třeba na výlet a místo toho skončí v dětském domově.“

Dodává, že i to může být častým důvodem, proč si mladí dospělí v případě problémů neřeknou o pomoc. „Nevěří, že jim někdo opravdu pomůže,“ popisuje.

S tím souhlasí i psycholog Petr Šusta z organizace Společné (k)roky. „Člověk s narušeným poutem v raném dětství má velký problém s následnou důvěrou, ať už v lidi nebo instituce,“ vysvětluje.

Podle Chovancové je možných preventivních kroků několik. „Pokud se s dítětem začne pracovat až při odchodu, je pozdě. To musí být průběžně,“ apeluje.

Organizace Neviditelní uvádí, že pomoct může průběžné zapojování dětí a mladistvých do běžných aktivit nebo získání mentora mimo dětský domov. Starším dětem doporučuje navštěvovat brigády a nerezignovat na život při prvním neúspěchu.

Změnu podle analýzy potřebuje i veřejný sektor. Organizace upozorňuje na skutečnost, že kurátoři a pracovníci OSPOD nemají dostatek času na to, věnovat se jednotlivcům v maximální péči. V ústavní péči tak mohou končit i děti, kterým by se dalo pomoci i jinak. Zlepšit by se měla také komunikace s institucemi.

„Doporučení jsou nastavené dlouhodobě. Politici mají často motivaci být znovuzvolení. Proto si musí vybírat mediánová témata, což dětské domovy nejsou,“ dodává Rod.

Projekt Neviditelní upozorňuje dlouhodobě na skupiny obyvatel, které v Česku propadají systémem veřejné pomoci a českou ekonomikou. Řada z nich se za své problémy stydí nebo neví, na koho se obrátit.

Podle dat organizace jde až o 1,4 milionů Čechů, které nejčastěji tvoří nízkopříjmové domácnosti, senioři, samoživitelé, neformálně pečující, pracovníci v sociálních službách nebo nedobrovolně nezaměstnaní lidé starší padesáti let. Tito lidé tvoří 12 % české společnosti. Stát tak ročně podle dat organizace přichází až o 156 miliard korun.