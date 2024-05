Jako hasit požár plamenometem, NATO je stále blíž válce s Ruskem, hodnotí Orbán

Orbán, který navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje kontakty s Moskvou, dlouhodobě vede spory se spojenci v NATO ohledně pomoci napadené zemi. Jeho vláda odmítá Kyjevu posílat zbraně s vysvětlením, že to jen prodlužuje konflikt.

„Je absurdní, že NATO místo toho, aby nás ochraňovalo, nás, člena aliance, zatahuje do války,“ řekl Orbán v pravidelném rozhovoru pro státní rozhlasovou stanici Kossuth Rádió. Uvedl to v souvislosti s jednáním o možném vyslání francouzských vojenských instruktorů na Ukrajinu a k rozhodnutí některých států aliance povolit Kyjevu využívat zbraně dodávané od Západu k útokům na ruském území. „Je to tak absurdní, jako kdyby se hasič rozhodl, že bude hasit požár plamenometem,“ dodal Orbán.

Reuters připomíná, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dříve tento měsíc řekl, že jeho země se nebude podílet na dlouhodobém plánu NATO ohledně pomoci Ukrajině a prohlásil, že jde o „šílenou misi“. Budapešť blokuje také balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě až 6,9 miliard eur (170,9 miliardy korun), který připravila Evropská unie.

Vztahy mezi Budapeští a jejími spojenci v NATO i EU se v posledních letech výrazně zhoršily. Orbánova vláda dlouho protahovala proces přijetí Švédska do Severoatlantické aliance a západní politici ji kritizují i kvůli dobrým vztahům s Ruskem.