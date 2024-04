NATO by Rusy porazilo, Putin má jedinou naději, řekl polský ministr zahraničí

„Nejsme to my, Západ, který by se měl bát střetu s Putinem, ale naopak. Stojí za to si to připomenout. Ne pro zvýšení pocitu ohrožení v Rusech, protože NATO je obranný pakt, ale pro ukázání, že útok Ruska na jakoukoliv členskou zemi Aliance by skončil jeho nevyhnutelnou porážkou,“ prohlásil Sikorski před polskými poslanci v Sejmu.

Během představování zahraniční politiky vlády premiéra Donalda Tuska zdůraznil, že vojenská a ekonomická síla Ruska ve srovnání s tou, již má NATO, „bledne“. Severoatlantická aliance má třikrát více vojenského personálu, třikrát více vzdušných zdrojů, čtyřikrát více lodí a třikrát více ponorek.

„Pokud nám nebude chybět vůle, Rusko prohraje,“ je přesvědčen ministr zahraničí. „Putinovou jedinou nadějí je náš nedostatek odhodlání.“

Sikorski upozornil, že Rusko využívá proti západním státům, včetně Polska, dezinformace. Odmítl ruské „lži“ o údajných polských plánech anektovat části Ukrajiny. „Lvov je Ukrajina,“ zdůraznil s tím, že Moskva chce Varšavu a Kyjev dostat do konfliktu.

„Polsko je připraveno spolupracovat s neimperiálním Ruskem, které respektuje práva jiných národů na sebeurčení a uznává, že jeho mají bezpečnostní zájmy. S Ruskem zosobněným zavražděným Alexejem Navalným a dalšími vězni svědomí,“ dodal.

Polsko podle něj považuje za svou zahraniční prioritu zachování nezávislosti Ukrajiny. Varšava bude usilovat i o přijetí Ukrajiny do EU.

Šéf polské diplomacie se vymezil proti předchozí dlouholeté vládě národněkonzervativní strany Právo a Spravedlnost (PiS). Obvinil ji, že si vybrala cestu konfrontace a „poškodila vztahy s polskými sousedy, jako je Německo, Francie, Česká republika nebo Ukrajina“. Polsko se podle něj chce vrátit k Evropské unii.

Sikorski minulý měsíc vzbudil pozornost oznámením, že vojáci NATO už jsou na Ukrajině. Také řekl, že přítomnost sil Aliance na Ukrajině není nemyslitelná. Reagoval na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který poslání západních jednotek na Ukrajinu nevyloučil.

Polsko patří mezi největší podporovatele Ukrajiny. Dlouhodobě varuje před ruskou imperiální politikou, a výrazně proto posiluje svou obrannou politiku. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je Polsko z hlediska globálního zbrojení na 14. místě. V letech 2022 až 2023 své výdaje na obranu zvýšilo o 75 procent na 31,6 miliardy dolarů.