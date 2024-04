Trumpův tajný plán na mír: Kyjev obětuje Krym a Donbas, Ukrajinci to pochopí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Donald Trump dlouhodobě prohlašuje, že coby americký prezident by válku na Ukrajině ukončil do čtyřiadvaceti hodin. Teď z týmu jeho nejbližších poradců unikly konkrétní detaily, jak by toho chtěl dosáhnout. Podle bezpečnostních expertů nemá šanci na úspěch, pro Kyjev by Trumpova vize míru byla potupou, následovalo by další rozpínání Putinova režimu.