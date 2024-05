Vyváděla strašné věci. Zahradil označil Jourovou za nejhorší z eurokomisařů

Kromě toho Zahradil v rozhovoru pro MF DNES zmiňuje, proč je nejhorší českou eurokomisařkou Věra Jourová z ANO, proč Ukrajina vstoupí do Evropské unie nejdřív za 10 let či co si myslí o eurofederalistických tendencích.

Před dvaceti lety Česko vstoupilo do Evropské unie. O několik měsíců později jste uspěl ve volbách do europarlamentu a od té doby v něm sedíte dodnes. S čím jste tam tehdy šli?

Já tam byl od 1. května, kdy jsme tam byli kooptováni, pak naše mandáty potvrdily volby. Na jedné straně to byl entuziasmus, na druhé – pokud mohu mluvit za ODS – jsme tam šli s určitou dávkou euroskepse, protože jsme byli vycvičeni ještě od Václava Klause. Neměli jsme velké iluze. Kdo to sledoval, tak věděl, že nadnárodní tendence směřující k federalizaci už tam byly přítomné. A proti tomu jsme se vždycky stavěli.