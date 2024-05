Rusko spouští výrobu dříve zakázaných raket středního a krátkého doletu

Ruské ministerstvo zahraničí se v prohlášení věnuje především odůvodnění ruského vojenského cvičení s taktickými jadernými zbraněmi.

„Výslovně prohlašujeme, že kdyby se kdykoli a kdekoli objevily pozemní rakety krátkého a středního doletu americké výroby, vyhrazujeme si právo reagovat zrcadlově, což bude znamenat ukončení jednostranného ruského moratoria na rozmisťování těchto zbraní. Rusko v reakci na kroky USA zintenzivňuje vývoj a zahajuje výrobu obdobných raketových systémů,“ praví se v prohlášení.

Ruští diplomaté tvrdí, že Spojené státy se otevřeně chystají rozmístit pozemní rakety středního a krátkého doletu, které přepravují do Evropy a do asijsko-tichooceánské oblasti během vojenských cvičení se svými spojenci. To podle Moskvy svědčí o tom, že výroba a „testování“ těchto zbraní je v plném proudu.

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu formálně zanikla na počátku srpna 2019. Obě velmoci se předtím vzájemně obviňovaly z jejího porušování.

Smlouva podepsaná v roce 1987 signatářům zakazovala výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5 500 kilometrů; omezení se týkalo rovněž odpalovacích zařízení.