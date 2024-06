V Budapešti se přou o vítěze voleb. Rozdíl mezi kandidáty je jen 300 hlasů

Podle maďarského tisku po sečtení 100 procent okrsků měl mírný náskok Karácsony. Tomu dalo hlas 371 466 voličů, což bylo 47,53 procenta lidí, kteří přišli k volbám. Vitézymu dalo hlas 371 143 voličů, což je 47,49 procenta lidí, kteří přišli k volbám. V Budapešti je přímá volba starosty a vyhrává kandidát, který dostane největší počet hlasů.

Budapešťský starosta Karácsony je jednou z nejviditelnějších postav maďarské opozice. Starostou se stal v roce 2019, když vyhrál nad kandidátem Fidesze a předchozím starostou Istvánem Tarlósem. Podpořila ho široká koalice od liberálních stran až po radikální pravicové hnutí Jobbik.

Vitézy se snaží vystupovat jako technokrat, ačkoliv také kandidoval za opoziční strany. Ke konce kampaně však stáhla svou kandidaturu na starostu hlavního města politička Fideszu Alexandra Szentkirályiová, která pak podpořila právě Vitézyho. To podle serveru Telex.hu Karácsony označil za šarádu a temný pakt se stranou premiéra Viktora Orbána ze strany svého protivníka.

Podle maďarské agentury MTI Vitézy v noci oznámil, že vzhledem k těsnému výsledku bude požadovat přepočítání hlasů. Podle něj volební komise evidují na 22 000 neplatných hlasů. Karácsony svým voličům poděkoval, že se jim podařilo zastavit záměr změnit hlavní město ve firmu a uchovat svobodný a tolerantní charakter Budapešti.

Komunální volby se v Maďarsku konaly spolu s hlasováním do Evropského parlamentu. Po sečtení 98 procent okrsků vede vládní strana Fidesz, která dostala 44,5 procenta hlasů, což by jí mělo stačit na dosažení 11 mandátů. Ve srovnání s předchozími volbami do unijního parlamentu z roku 2019 si pohoršila o dva mandáty a osm procentních bodů. Na druhém místě je strana TISZA, kterou vede někdejší člen Orbánovy strany a jeho aktuální tvrdý kritik Péter Magyar. Získala skoro 30 procent preferencí, což stačí na sedm mandátů.