Festivalová sezona startuje. Pivo a párek už nestačí, fanoušci chtějí komfort

Tipy na letní festivaly ve Zlínském kraji Valašský špalíček

Kdy: 19.–22. června Kde: Valašské Meziříčí Kdo: Jaromír Nohavica, P. P. U. Egon Bondy Tour, The Bluesmen, The Best of Gala Blues Top, Iva Bittová, Vladimír Merta aj. Vstupenky: permanentka 1 250 Kč, denní lístky 190–690 Kč, děti mají vstup zdarma. Holešovská Regata

Kdy: 21.–22. června Kde: zámecké zahrady v Holešově Kdo: David Koller, Leoš Mareš, Monkey Business, Desmod, Janek Ledecký, Kapitán Demo, Pokáč, Fleret, Wild Sticks aj. Vstupenky: permanentka 1 090 Kč, denní lístek 790 Kč, rodinná vstupenka (2+2) v sobotu 1 900 Kč, děti mají slevu. Karpaty Fest

Kdy: 28.–30. června Kde: park u Zámku Wichterle ve Slavičíně Kdo: Ewa Farna, Rybičky 48, Desmod, Čechomor a Martina Pártlová, Sofian Medjmedj, Tomáš Klus, Heľenine oči aj. Vstupenky: permanentka 1 190 Kč, denní lístek 890 Kč, neděle 250 Kč, dětská 450 Kč. Slovácké léto

Kdy: 28. června – 7. července Kde: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti Kdo: Olympic, Kapitán Demo, Argema, Iné Kafe, Alkehol, Pokáč, Majk Spirit, Vypsaná fixa, No Name, Reflexy aj. Vstupenky: zdarma, Olympic 500 Kč. Masters of Rock

Kdy: 11.–14. července Kde: likérka Rudolf Jelínek ve Vizovicích Kdo: Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept, Avantasia, Electric Callboy, Amaranthe, Alestorm, Cavalera, Doro, Stratovarius, Sodom, KK’s Priest, Moonspell aj. Vstupenky: permanentka 3 350 Kč, denní lístek 1 500 Kč, VIP tribuny 5 000 – 10 000 Kč. Letní filmová škola

Kdy: 26.–31. července Kde: Uherské Hradiště Kdo: Tata Bojs, Jana Kirschner, Ventolin, Harafica, Bachtale Apsa & Bára Hrzánová, Collegium 1704, November 2nd aj. Vstupenky: zdarma, 190–490 Kč. Vizovické Trnkobraní

Kdy: 23.–24. srpna Kde: likérka Rudolf Jelínek ve Vizovicích Kdo: Anna K, Desmod, Rybičky 48, Divokej Bill, No Name, O5 a Radeček, Pokáč, Tomáš Klus, Visací zámek, Vypsaná fixa, Tublatanka aj. Vstupenky: permanentka 1 800, denní lístek 1 000/1 100 Kč, rodinná vstupenka (2+2) 4 950 Kč, děti a senioři mají slevu.