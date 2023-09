Kapitána lodi, která zavinila srážku na Dunaji, odsoudili na pět a půl roku

Čaplinskyj před vynesením rozsudku uvedl, že je mu to velice líto. Kromě zavinění nehody z nedbalosti byl rovněž obviněn z neposkytnutí pomoci obětem, za tento čin ale odsouzen nebyl, píše MTI.

Soudní proces v Maďarsku začal v březnu 2020, kdy prokurátoři požadovali pro tehdy 64letého kapitána devítiletý trest výměnou za přiznání viny. To souzený odmítl.

Loď jménem Mořská panna (Hableán) se 29. května 2019 potopila na Dunaji, když do ní za špatného počasí narazila velká hotelová loď Viking Sigyn. Zemřelo tehdy 19 lidí, neštěstí jich přežilo sedm. Kromě 33 jihokorejských turistů byli na palubě také dva maďarští členové posádky.

Záchranáři po celém toku Dunaje po nehodě pátrali po tělech obětí. Policie postupně oznamovala nalezení dalších těl. Šestnáctá oběť se podle ní objevila u Mostu Svobody v Budapešti, zhruba tři kilometry od místa neštěstí. Sedmnácté tělo vyplavil Dunaj u města Érd jižně od maďarské metropole, osmnácté se našlo nedaleko budapešťského Rákócziho mostu a devatenácté u kulturního komplexu Bálna rovněž hlavním městě.

Na pomoc maďarským záchranářům dorazily také rakouské zvláštní síly stejně jako Jihokorejci nebo čeští policisté. S žádostí o pomoc se Maďarsko obrátilo i na Slovensko. Mluvčí maďarské správy vodních cest Gabriella Siklósová stanici M1 řekla, že Slováci zadrží tisíce kubíků vody z Dunaje, aby dosáhli snížení hladiny řeky v Budapešti a umožnili plovoucímu jeřábu dorazit k potopenému plavidlu.

Policie brzy po nehodě vzala kapitána do vazby. Obvinila ho z ohrožení lodní dopravy, jež vedlo k nehodě s větším počtem mrtvých. Jeho obhájce tehdy řekl, že kapitán je zdrcený z toho, co se stalo, neudělal ale prý nic špatně. Už dříve obhájce uvedl, že Čaplinskyj je velmi zkušený kapitán a za 44 let své kariéry nikdy nezpůsobil žádnou nehodu.

Brzy po nehodě servery nizozemské veřejnoprávní stanice NOS a listu Algemeen Dagblad uvedly, že 1. dubna téhož roku se srazila loď společnosti Viking u města Terneuzenu s ropným tankerem. Zranění na výletní lodi se 171 pasažéry utrpělo pět lidí. Na palubě tohoto plavidla byl rovněž právě odsouzený Ukrajinec.

„Můžeme potvrdit, že Čaplinskyj byl na palubě lodi Viking Idun 1. dubna, ovšem v té době nesloužil jako kapitán. Viking Idun byl tehdy pod velením jiného kapitána,“ řekl agentuře Reuters mluvčí společnosti Viking Cruises, která obě lodě provozuje.