Případů selhání srdce přibývá, na vině bývá i nedostatek železa, říká kardiolog

Proč se v posledních měsících tématu nedostatku železa u lidí se srdečním selháním věnuje taková pozornost?

Ještě zhruba před deseti lety jsme vůbec netušili, že pacienti se srdečním selháním mají tak často nedostatek železa, ale úplná novinka to pro nás také není. O tom, že by se jim mělo železo doplňovat, máme silnější důkazy zhruba poslední čtyři roky, ale velmi často se tato informace přehlížela. Ani v lékařské obci se jí nevěnovala dostatečná pozornost, to znamená, že se pacienti na nedostatek železa často ani nevyšetřovali. Je to tedy takový apel i do vlastních řad, k nám všem lékařům, abychom tomu věnovali víc pozornosti, protože to není žádná nedůležitá maličkost. To ostatně dokazuje i velké množství dat z klinických studií, které byly dokončeny v posledních letech a o které se dnes můžeme opřít.

Polovina nemocných zemře do pěti let od diagnózy srdečního selhání. Řada onkologických pacientů má ve srovnání s tím daleko lepší prognózu. Přitom vnímání závažnosti těchto nemocí je v populaci úplně obrácené.