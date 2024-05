Pilulka na léčbu nádoru? Jen na některé typy, říká o novince v medicíně onkolog

Po dvaceti letech výzkumu američtí vědci před několika měsíci představili nadějné výsledky nové látky, která prý dokáže blokovat růstový a množící protein PCNA jenom u rakovinných buněk. Stane se podle vás díky tomu z rakoviny běžně léčitelná nemoc?

To vás musím zarazit a mírnit podobné nadšení. Onkologie sice zažívá v posledních letech opravdu obrovský vědecký rozmach – především v genetickém výzkumu a na něj navázané vědě –, ale je potřeba si uvědomit, že rakovina není jedna nemoc. Druhů zhoubných nádorů, různých typů proteinů a dalších látek, které je ovlivňují, je obrovské množství. To, že zřejmě mají látku, jež dokáže účinně blokovat tenhle určitý protein PCNA u rakovinných buněk, je samozřejmě skvělé, ale prostě to není nějaká zázračná substance. Funkčních proteinů (protein neboli bílkovina je nejen základní stavební „kámen“ tkání, ale různé druhy bílkovin plní také nejrůznější funkce, jsou nositeli impulzů, které v těle podněcují nejrůznější procesy, pozn. red.) je spousta a u nás i ve světě se pracuje na tom, aby se tohle všechno co nejlépe zmapovalo na genetické úrovni.

Podle klasifikovaných předpovědí nás v Česku čeká ještě vzrůstající výskyt zhoubných nádorů. A to až o osmnáct procent.