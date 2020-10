Houby usušíte i bez sušičky, stačí trouba. Své fígle mají i čtenáři iDNES.cz

V mnoha domácnostech, případně na chalupách, se prostě houby nakrájejí na plech vyložený pečicím papírem a usuší v rozumné blízkosti topení či kamen. Tak, aby nevlhly a neplesnivěly. Nevýhodou je, že ne každý má rád typickou houbovou vůni, která se po dobu sušení nese domácností.

Další možností je sušička, tedy pokud ji máte. A nebo horkovzdušná trouba, která sušičku dokáže plně nahradit, a to i v případě sušení ovoce.

Houby nakrájíte, jak jste zvyklí, rozložíte je na pečicím papírem vyložený plech nebo mřížku pěkně vedle sebe, aby se nepřekrývaly, a troubu vyhřejete nejprve zhruba na 40 °C, při nichž sušíte houby přibližně první dvě hodiny. Většinou se do trouby vejdou dva i tři plechy najednou.

Poté lze teplotu přidat na 50 až 60 °C a v sušení pokračovat potřebnou dobu, tedy odhadem další tři čtyři hodiny. Záleží na tom, jak jsou houby mokré či jak silné jste nakrájeli plátky, proto je průběžně kontrolujte.

A protože částečně usušené houby už se neslepí a nepotřebují takovou plochu jako čerstvě nakrájené, případně je můžete zhruba po třech hodinách sušení sesypat na jeden plech. Že jsou houby důkladně vysušené, poznáte podle toho, že při ohnutí houbový plátek praskne.

Jen takto dokonale vysušené houby lze uložit do sklenic či jiných uzavíratelných nádob, kam se k houbám nedostane vlhkost. Případně do textilního sáčku, který všem opět bude předávat houbovou vůni do okolí.

Takto například suší letošní houbovou úrodu čtenář z Děčínska. Základem je volně proudící vzduch, pak nemá plíseň šanci.

Své fígle na sušení houbové úrody mají i naši čtenáři, jak dokazují například fotografie, které do redakce přišly od houbaře z Děčínska. Tomu se osvědčila kruhová skládací síť, ve které lze sušit nejen houby, ale třeba i bylinky. Pověsíte ji kdekoliv volně do prostoru, klidně třeba na zahradě.

Houbařská sezona určitě ještě neskončila, i když takové žně, jako na počátku září v lesích momentálně nejsou. Nicméně fotografie vašich houbových úlovků nám do redakce stále chodí. Děkujeme. Skvělá inspirace (viz fotogalerie) pro ty, kteří se do lesa třeba teprve chystají.