Můžete do těla „cpát“, co chcete, ale bez pohybu jsou vitaminy k ničemu, říká lékař

Osteoporózou trpí v České republice asi 750 tisíc pacientů. Tedy odhadem. S prodlužováním věku a stárnutím populace toto číslo, hádám, roste. Je to tak?

To bohužel nevíme. V České republice nemáme za posledních dvacet let žádnou validní studii, která by nám řekla, kolik lidí u nás osteoporózou trpí, kolik trpělo dříve, a jaké je tedy srovnání v čase. Máme sice nějaká data, a to z Evropské unie z roku 2019, jež se opírají o výskyt osteoporózy v populaci jinde ve světě. Ta říkají, že jí trpí 6 % mužů a 20 % žen nad padesát let. Z toho pak tedy vychází, že osteoporózou trpí odhadem 500 tisíc až 750 tisíc obyvatel. Srovnání s předešlými lety nebo dekádami však nemáme. Nicméně úvaha, že s věkem její výskyt přibývá, je logická a správná. Jen nevím, jak moc její výskyt stoupl, protože to nikdo nemonitoroval. Mimochodem diagnózu osteoporózy máme až od roku 1994. Dřív neexistovala. Samozřejmě jsme o ní věděli, ale jen jako o příznaku.

Tělo zpevňuje jen ty části těla, které zatěžujeme. Ideální je tedy praktikovat chůzi či běh: alespoň 20 až 30 minut, a to třikrát až pětkrát týdně.