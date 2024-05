Třesem rukou trpí i mladí. Jak poznat, že jde o parkinsona, líčí profesor Růžička

Říká se, že se ruce třesou každému z nás, byť leckdy je to pouhým okem nepostřehnutelné…

Záleží na tom, jak jemnou metodu měření zvolíme. Budete-li mít akcelerometr s dostatečným rozlišením, pak se opravdu nějaké chvění najde. Nervový systém funguje mimo jiné na principu zpětných vazeb. Tyto kličky neustále ověřují pohyb v jeho průběhu a pak vysílají do míchy nebo do mozku zpětnou informaci o tom, jak probíhá. I na míšní úrovni jsou oscilační okruhy, které hlídají, aby svaly měly správně nastavené napětí a byly připraveny zapojovat se při pohybech. V okruzích pořád dochází k jemným oscilacím, a ty normálně nejsou vidět. Pokud se však oscilace z nějakého důvodu zvýrazní, už vzniká fyziologický třes. A to je to, co lidé dobře znají, protože mají sklon takto reagovat třeba na stres, nevyspání, vypití většího množství kávy a podobně. Fyziologický třes se může akcentovat i vlivem některých léků nebo při chorobných stavech, jako je například zvýšená činnost štítné žlázy. Takový třes už je pak vidět.

U části pacientů s esenciálním třesem se obtíže po alkoholu přechodně zlepší. Zmírnění může být významné a alkoholu ani není potřeba moc, stačí jedna sklenka destilátu nebo dvě deci vína, a třes se zmírní.