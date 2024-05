Vzpomínky se dají vymazat světlem i pomocí chemických látek, říká neurovědec

Ve chvílích zoufalství, kdy si za nic na světě nemůžeme vzpomenout na PIN ke kreditní kartě, se zdá, že to není možné. Ve skutečnosti je ovšem kapacita našeho mozku ohromná. Podle odhadů má průměrný mozek schopnost uložit neuvěřitelných 2,5 milionu gigabajtů digitální paměti. Má to však háček. Nevyužíváme ji jen pro uchovávání informací. A navíc, vzpomínky se v mozku zapisují jinak než informace do počítače, jež zůstávají v podobě, jak byly zapsány. „Naše paměťové stopy se ohromně mění i v průběhu uložení. Vzpomínka se může zeslabovat, zesilovat, dochází i k posunu v jejím významu,“ říká neurovědec prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc., z Fyziologického ústavu AV ČR a Národního ústavu duševního zdraví. Jak si lépe pamatovat? A jaké jsou účinné techniky tréninku? | foto: Michal Sváček, MAFRA