Příběh Nikoly: Otec se zamiloval a chce se ženit. Podle mě je to chyba

Měli s maminkou moc hezké manželství. Bydleli spolu v domě, kde jsme se sestrou vyrůstaly a odkud jsme se vydaly svými životními cestami. Vždycky jsme se ale rády vracely domů, za máminým skvělým jídlem a na tátovu zahrádku. Otce její odchod vzal, navíc si se spoustou věcí doma nevěděl rady, ale obě jsme se mu snažily co nejvíc pomáhat.

Bylo to pro něj asi hodně těžké, protože většina zařizování kolem domácnosti byla vždycky na mamince, která byla praktická, táta se staral jen o auto a zahradu. To ostatní nikdy neřešil. Podařilo se nám ale dát vše dohromady, i když v té době přišly i problémy se změnou dodavatele energií, protože ten jejich se dostal do problémů. Ale nakonec si táta potykal i s pračkou a domácností obecně…

Hodně mu v tom pomohla i jedna paní ze sousedství. Žila sama, byla rozvedená, ale s maminkou se dříve přátelila, a tak nabídla tatínkovi svou pomoc. Byl za to rád, často k němu chodila, občas něco uvařila, upekla, poseděla u kafe nebo sklenky vína.

Nejdřív jsme se sestrou byly rády, že táta na vše není sám. Po počátečním smutku, kdy mu všechno bylo jedno, se začínal měnit před očima. Ukázalo se, že asi i pod vlivem té paní. Radila mu s výběrem oblečení, navrhla jiný účes, vytáhla ho dokonce i na dovolenou k moři. Táta po letech zase začal žít jako dřív.

Jenže já najednou viděla i varovné signály. Táta nám tu dámu představil jako svou novou přítelkyni a oznámil nám, že se bude stěhovat k němu a svůj byt bude pronajímat. Když se u něj usadila, začala vymýšlet, co kde předělá, co se vyhodí a tak. Jenže to byly třeba maminčiny věci ve vitrínce nebo její oblíbený obraz…

Vlastně jsem zjistila, že už se tam ani netěším, od té doby, co tam ta paní bydlí. Byli jsme u nich třeba na tátovy narozeniny a ani nás se sestrou nepustila do kuchyně. Stejně bych tam už nic nenašla. Co mohla, to změnila nebo aspoň přendala na jiné místo. Tátovi to ale nevadí, celý se v ní vidí.

Dokonce občas hlídají i vnoučata jeho přítelkyně, už mu říkají dědo! Byly s nimi na dovolené v Egyptě a prý půjdou s našimi dětmi společně za družby a družičky na svatbu. Vůbec nechápu, co se to s tátou stalo. Jsem ráda, že je šťastný. Ale mám strach, jestli na něj jeho přítelkyně nemá až moc velký vliv a jestli nejde dokonce i po jeho úsporách.

Nikola

