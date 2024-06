Příběh Martina: Žena se zbláznila do estetických zákroků, už ji nepoznávám

Všechno začalo tím, že jsme se před pěti lety přestěhovali z pronajatého bytu do vlastního, který stojí v širším okruhu kolem Prahy. Chtěli jsme to tak hlavně kvůli dětem, protože byt má malou zahradu, takže mohou být stále venku na zdravém vzduchu. V Praze se nám líbilo, oba jsme takzvané náplavy, ale přece jen s rozrůstáním rodiny člověk mění priority.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

V novém bydlišti si moje manželka brzy našla spoustu kamarádek. Ona je hodně společenský typ, ráda si povídá s lidmi, baví ji hezky se oblékat a také je hodně aktivní v naší komunitě, kde jsou převážně mladí a ekonomicky dobře zajištění lidé.

My si také žijeme celkem dobře, ale nikdy dřív pro nás peníze nebyly na prvním místě. Spíš jsme hodně řešili balanc rodinného a pracovního života, i proto si moje žena nakonec našla práci jako OSVČ a pracuje převážně z domova, aby se mohla věnovat dětem, kterým je sedm a devět let.

Jenže jak odrostly a potřebují ji čím dál tím méně, samy mají hodně aktivit, sport a další kroužky, tak se začala stále více zabývat svým vzhledem. Když začala experimentovat s účesy a chodit do posilovny, tak jsem nic neřešil, byl jsem rád, že na sobě pracuje a je spokojená. Pak ovšem přišla s tím, že si nechá opravit nos.

Nemyslím si, že by ho měla nějaký ošklivý, je to hezká ženská, vždycky jsem na ni byl pyšný. Jenže ona nedala jinak a šla na zákrok, který poměrně dost změnil její vizáž. Ale chválila si to, takže fajn. Tím to však neskončilo. Pak přišly na řadu další procedury, ani nevím, jak se to vše jmenuje, ale cílem má být odstranění vrásek nebo třeba zvětšení rtů.

To už jsem začal protestovat, protože výsledek se mi vážně ani trochu nelíbí. Vypadá to hrozně uměle, má rty našpulené jako – s prominutím – kachna a prostě vzhledově to už není ta moje dřívější přirozeně pohledná žena. Jenže ona se zlobí, když něco řeknu, a jásá, jak teď vypadá trendy. Kamarádky ze sousedství jí navíc tleskají a chválí ji, jak prokoukla.

Poslední její nápad mě už ale opravdu zvedá ze židle. Prý si nechá udělat větší prsa. Její krásné dvojky už jí nejsou dost, prý si přijde méněcenná a nemůže nosit, co by chtěla, protože ve všem vypadá prostě příšerně.

Když jí říkám, že mně se její prsa líbí, tak se jen směje, že tomu vůbec nerozumím, a že o mě vůbec nejde, protože jde především o věc jejího sebevědomí. Prý jí na ně nemusím dávat ani korunu, klidně si vezme práci navíc a svůj sen si splní sama.

Jsem z toho dost rozmrzelý a trápí mě, že se tak změnila a vyvádí se svým vzhledem takové věci. Nemluvím ani o tom, že jsou to zbytečné zákroky, toto je navíc i docela velká operace. Ale hlavně je to tak, že najednou žiju s někým, koho neznám a nerozumím mu. Jak se s tím vypořádat, když na moje slova nechce dát?

Martin

