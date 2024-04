Příběh Lucie: Kamarádce manžel řekl, ať si najde milence, teď však zuří

Mojí kamarádce je stejně jako mně 35 let. A tak je docela logické, že to v sexu ještě neplánuje zabalit. Jenže jejímu manželovi už bylo padesát a je to ten typ člověka, co rád jí, rád popije, nesportuje a má rád své pohodlíčko.

Nebylo tomu tak vždycky. Když se před patnácti lety seznámili, byl to opravdu pěkný a svalnatý chlap v plné síle, moje kamarádka jeho kouzlu přímo propadla. Byl to takový ten typ, co je ho všude plno, baví celou společnost, hraje na kytaru, zpívá a je s ním hodně legrace.

Jenže pak se vzali, přišly děti, práce bylo nad hlavu, stavěl se dům a ten bývalý lev salonů se proměnil v kulatého medvídka, kterého to už mezi lidi nějak moc netáhne. Dost se na něm podepsalo i covidové období, kdy si zvykl být hodně doma, drží se lahváče, televize a internetu, na výlety ho kamarádka nedostane, natož nějaký ten sport nebo společenské vyžití.

A jak hodně přibral a přibyly roky, tak se dostavily i zdravotní neduhy, vysoký tlak, cukrovka, obezita... Pomalu, ale jistě pak v posledních letech vyšuměl i jejich sexuální život, aspoň co mi kamarádka naznačila. Jenže ona je z toho hodně smutná, protože je to mladá ženská a co si budeme povídat, prostě bez sexu žit nechce.

Už se kvůli tomu prý několikrát i hodně chytli. Nejdřív jí prý řekl, ať si to dělá sama, že to dneska není problém a dá se k tomu koupit kdejaká vychytaná pomůcka. Když mu ale oponovala, že jí nejde jen o uspokojení, ale taky o intimní blízkost a pocit, že po ní někdo touží, tak se jí vysmál a ptal se, co by chtěla po tolika letech manželství.

Kamarádka z toho byla celá pryč. Padly na to dvě flašky vína, ale stejně jsme se k ničemu nedobraly. Když měla upito, tak se mi svěřila, že jí manžel dokonce pobízel, ať si „na to“ někoho najde, když jinak nedá.

No, dopadlo to nakonec tak, že si opravdu našla milence. Přísahala mi, že nechtěla, ale že k tomu byla donucena okolnostmi. Je to kolega z její práce, který je taky ženatý, ale on má zase ženu, která už o sex nestojí, prý už mají děti, tak už není proč... Tak se tihle dva začali tajně scházet a byl z toho klasický románek. Ovšem s tím, že oba chtějí zůstat se svými rodinami.

Jenže jednoho dne se to nějak doneslo k manželovi mé kamarádky, a ten jí ztropil děsnou scénu. Prý je to coura a neváží si toho, co má doma a co pro ni a pro rodinu všechno udělal. Má ten poměr okamžitě ukončit, nebo si sbalit igelitku a vypadnout. A ještě jí začal vyhrožovat, že to řekne dětem.

Je to prostě šílená situace, do které se moje kamarádka dostala naprosto nevinně. Vůbec nevím, co jí mám poradit nebo jak ji pomoct. Nemůžu se však už dál dívat na to, jak je nešťastná.

Lucie

