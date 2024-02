Příběh Karly: Čekám dítě, ale nevím, jestli je otcem manžel, nebo milenec

Problém je v tom, že s manželem jsme se donedávna o dítě hodně snažili. Jsme spolu už devět let a zatímco všude kolem se našim známým rodilo jedno miminko za druhým, u nás doma stále nic. Ze začátku mě to hodně trápilo, protože jsem měla pocit, že mateřství je něco, co by naše manželství mohlo posunout někam dál. A taky jsem ostatním maminkám záviděla, to přiznávám.

Jenže poté, co jsme absolvovali různá vyšetření, která ukázala, že jsme oba v zásadě v pořádku a početí by nic nemělo bránit, jsme se s mužem dohodli, že tomu necháme volný průběh. To nám poradila i koučka, se kterou jsme se kvůli tomu párkrát sešli. Říkala, že za tím může být stres (máme společnou firmu) a to, že o dítě oba hodně stojíme. Doporučila nám zaměřit se na koníčky a nechat to plavat. Jsme prý ještě mladí, tak není kam spěchat.

To jsme také udělali. Manžel začal chodit s kamarády hrát volejbal, kterému se v dětství věnoval, ale pak nějak přestal. Já se vrhla na jógu a koupila si permanentku do posilovny. Chtěla jsem začít víc cestovat, protože to je moje vášeň, ale muž na to není, tak jsme začaly s kamarádkou vyrážet na víkendové výlety.

No a tam se to stalo. Byly jsme ubytované v jednom penzionu na horách, kam přijela parta chlapíků oslavit narozeniny jednoho z nich. Byli o něco mladší než my, ale co už, obě s kamarádkou vypadáme na míň, než nám ve skutečnosti je. Jak byli rozparádění, tak nám začali kupovat panáky a nakonec nás pozvali ke svému stolu a druhý den jsme s nimi vyrazily na výlet.

A jak už to tak bývá, s jedním z nich jsem si padla do oka, vyměnili jsme si telefonní čísla a ač jsem si myslela, že se nikdy neozve, volal mi za pár dní, jestli bych s ním nejela na vodu. Že má zamluvenou loď, ale kamarád nemůže a on nemá háčka. Doma jsem řekla, že jedu s kamarádkou, manžel měl stejně nějaký volejbalový turnaj.

Každý máme své důvody

A tak to začalo. S Davidem jsme zjistili, že jsme stejná krevní skupina, a to tak, že úplně. Jak se ukázalo, ani on nebyl single, měl dlouholetou přítelkyni a malé dítě, takže mi řekl na rovinu, že se rozcházet nebude, stálo by ho to moc peněz a vlastně mu to takhle vyhovuje. Já taky nechtěla ničit manželství, už kvůli firmě by to byl dost problém, tak jsme se dohodli, že se budeme občas vídat a budeme mít jeden druhého na zpestření.

Je to už víc než rok a půl a my to spolu táhneme dál. Měli jsme i krize, kdy David přišel s tím, že jeho přítelkyně čeká další dítě. To jsem zjistila, že to zase tak moc pod kontrolou nemám a že k němu asi cítím víc než jen k dočasnému potěšiteli. Ale nějak jsme to zvládli, i když tam padla i nějaká ostrá slova a emoce létaly.

Co se týká sexu, je to s ním docela jiné než doma s manželem. David je jeho pravý opak, rád zkouší něco nového, záleží mu na mém uspokojení a nikdy nemá dost. Jenže se nám to poněkud zvrtlo. Ze začátku jsme používali ochranu, ale pak se nám jednou stalo, že jsme ji neměli po ruce a už jsme to pak neřešili.

A stalo se to, co se nemělo stát. Zjistila jsem, že jsem těhotná, a nevím, co dělat. Zatím jsem to neřekla ani jednomu z nich, ale je to průšvih. U Davida vím, že ten má svou rodinu a nikdy od nich neodejde. Manžel by byl štěstím bez sebe, vím, že si dítě pořád hodně přeje. Jenže já nevím, kdo z nich je otcem. Jsem v koncích a nevím, co dál.

Karla

