Žena má rekordně dlouhé vlasy, užívá je i jako oblečení

Pětatřicetiletá Aliia z Ukrajiny často přidává fotografie se svými dlouhými vlasy na Instagram, kde z nich její fanoušci šílí. Tam také uvedla, že ji k dlouhým vlasům přivedla matka a babička. I ony si pěstovaly velmi dlouhé vlasy. Babička měla vlasy pod zadek celý život. Ani jedna z nich je však neměla tak extrémně dlouhé.

„Rodina mě vždy v péči o vlasy podporovala. Nikoho ani nenapadlo, že bych se měla jít ostříhat. Je to zkrátka součást naší rodiny už dlouhá léta,“ uvedla v jednom ze svých příspěvků Aliia.

O vlasy pečlivě pečuje a myje si je jen jednou týdně, aby je příliš nezatěžovala žádnými přípravky. Češe je však denně a zabírá jí to hodně času. Bez toho by se hodně cuchaly. „Když si na ně dávám kondicionér, zabere mi to další dvě hodiny. Aplikace i následné smývání kondicionéru jsou dlouhý proces,“ pokračovala.

Pečlivě vybírá přípravky, které si aplikuje. Nikdy je nebarví přípravky z drogérie a jen občas na ně použije hennu. I to si však rozmýšlí a nedělá to často. „Aby měly opravdu skvělou kvalitu, nepiji alkohol a zdravě se stravuji. Také konzumuji výživové doplňky a dělám zkrátka vše pro to, aby vypadaly zdravě. Pravidelně chodím i na masáže hlavy,“ doplnila.