Sexy, průhledné i s rozparkem. Šaty pomsty zvedají slavným ženám sebevědomí

Co udělá žena, když se jí nedaří nebo ji zradí muž? Změní účes nebo si pořídí nové šaty. Róby, které si na sebe po osobním neúspěchu oblékly známé ženy, vstoupily do dějin pod názvem „revenge dress“ neboli „šaty pomsty“. Poprvé je vynesla princezna Diana poté, co byla na veřejnosti odhalena nevěra prince Charlese.