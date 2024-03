Příběh Pavly: Manžel mě láká na swingers party, jsem z toho zděšená

Máme s mužem jedno dítě, dceru, která se narodila tři měsíce po svatbě. Brali jsme se, protože jsme „museli“, v devatenácti letech. Celé ty roky manželovy erotické choutky nijak nevybočovaly z běžné představy manželského sexu. Ze začátku docela divočina, později po letech spíš nuda a šeď.

Můj manžel je praktický člověk, pohodář, který si nepotrpí na romantiku ani sladká slovíčka. Sex mezi námi probíhal celé ty roky spíš tak nějak v poklidu, ani jeden z nás není na nějakou divočinu nebo sexuální experimenty. Teda, aspoň jsem si to donedávna myslela.

Jenže od té doby, co se dcera loni v září odstěhovala, jako by do mého muže vjela nová energie, nebo nevím, kde na to přišel. Začal se pídit po různých sexuálních inovacích, nosí domů všelijaké pomůcky, pouští mi porno a kupuje krajkové prádlo. Nejdřív jsem si myslela, že je za tím milenka, ale asi je to nějaký typ „druhé mízy“ nebo co.

Abych se přiznala, já s léty spíš cítím únavu, libido klesá, sama sebe taky nevnímám jako nějakou erotickou supersamici, chtěla bych mít spíš doma klid, občas se pomazlit, pomilovat a víc nic. Myslela jsem, že na tom budeme s mužem po těch letech společného života podobně, ale on to vidí jinak.

Naposledy mě však dostal doslova do kolen. Navrhl mi, že bychom mohli spolu vyrazit na swingers party, že se mi to bude určitě líbit. Prý o tom někde četl a myslí si, že by to mohlo náš sexuální život obohatit o nové impulsy. Já o tom tedy přesvědčená nejsem.

Podle mě se úplně zbláznil. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit, ale přijde mi to jako sex s cizími lidmi a před cizími lidmi, což nikdy nebylo součástí mých erotických snů nebo představ. Já se stydím převlékat i v šatně u bazénu před cizími ženskými, co bych si pak měla počít někde v sexuálním klubu?!

Řekla jsem mu, že o tom nemůže být ani řeč, že se experimentům v posteli nebráním, ale toto je i na mně moc. On na to, že nemám být prudérní a mám se trochu odvázat, jsme přece oba ještě mladí a nikdo mě tam nebude do ničeho nutit. Za pokus to podle něj rozhodně stojí.

Zatím se mi podařilo se z toho vyvléknout, ale bojím se, že nátlak z jeho strany ještě neskončil. Přijde mi, že se na to úplně zafixoval. Co mám dělat?

Pavla

