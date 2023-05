Nedostalo se dítě na střední školu? Je čas podat odvolání, lhůta je pár dnů

Střední školy a víceletá gymnázia musí nejpozději do středy 3. května zveřejnit informace o přijatých a nepřijatých žácích. Přestože se dítě může ocitnout pod čarou, nemusí to automaticky znamenat neúspěch - kvůli dvěma přihláškám se může na školu dostat na odvolání. Redakce iDNES.cz přináší návod, jak správně postupovat a do kdy donést ředitelům zápisový lístek.