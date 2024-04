Když špatně spíme, budí se nemoci. Neurolog Pertl o vlivu spánku i radách

Nespavost už trápí více než třetinu světové populace. A má na lidské zdraví obrovský dopad. Čím to, že se západní medicína spánku dlouho nevěnovala? Proč na to, že to je důležitý obor, přišla až na konci minulého tisíciletí?

O důležitosti spánku věděli už staří Řekové, kteří měli svého boha spánku Hypna, mimochodem bratra Thanata, boha smrti… Velkým mezníkem v pohledu na spánek byl však až před sto lety vynález EEG (elektroencefalografie, diagnostická metoda používaná k záznamu elektrické aktivity mozku, pozn. red.). Od toho už byl jen kousek k monitorování elektrické aktivity mozku ve spánku a jejímu porovnávání se stavem bdělosti.

Spěte tak dlouho, abyste byli ráno vyspalí a odpočatí. Tento pocit musí přetrvávat po celý den. A jestli to dokážete za čtyři nebo za devět hodin, je jedno.