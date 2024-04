Mám sen. A je trochu bizarní. Toužím po roli Hamleta, říká Veronika Lazorčáková

Co vás přivedlo k divadlu?

Maminka je divadelní kritička a na univerzitě v Olomouci učila teorii a dějiny divadla, takže jsem v tomto prostředí vyrůstala. Odmalička mě s sebou brala do divadla, měla jsem tak k němu hodně blízko. Herečkou jsem ale nikdy být nechtěla. To se stalo vlastně náhodou, když jsme na česko-francouzském gymnáziu v Olomouci s jednou profesorkou založili amatérský divadelní kroužek, abychom si jako studenti mohli na dramatických textech trénovat francouzštinu.

Maminka vás k divadlu nesměrovala?

Právě naopak. Maminka divadelní prostředí velmi dobře zná včetně všech zákulisních problémů a odvrácené strany divadla. Ne že by mě od něj přímo zrazovala, spíš o mě měla jenom strach.