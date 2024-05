Škatulka komedianta mi nevadí. Dnes se lidé chtějí hlavně bavit, říká Carda

Už sedmadvacátou sezonu spolupracuje se souborem Divadla Bez zábradlí. „Ten čas hrozně letí! Drží mě tu i přátelství s kolegy, pořád na sebe slyšíme,“ říká.

Slavná inscenace Blbec k večeři bude mít brzy tisíc repríz. Jaké to je, tolik jich odehrát?

Krásné, když vidíme, že to lidi pořád baví. Spolu s Kdes to byl(a) v noci je Blbec k večeři posledním představením, pod kterým je režijně podepsán Jiří Menzel a stále se hraje. Člověk má už tyhle inscenace pod kůží. Ale můžu vám říct, že po covidové pauze jsme měli jisté potíže. Vezměte si, že jsme rok a půl nehráli. Což o to, text se vybaví, ale co se nevybaví, jsou akce – kdy a kam si máte stoupnout, kudy jít... Mozek je potvora – když neuděláte ten správný pohyb, nedostaví se ani text.