OBRAZEM: Čeští herci, kteří se objevili v hollywoodských filmech

Které hvězdy z Česka to „dotáhly“ až do zahraničních filmových a seriálových trháků? To zjistíte v naší galerii. Mezi osobnosti, které uspěly jako herci i za hranicemi naší země, patří například herečka Aňa Geislerová, herec Karel Roden, herečka Hana Vagnerová a další.